Le 10 usanze universitarie più strane del mondo

In Italia e all’estero, in molti atenei, sono celebrate alcune usanze che sono state tramandate da secoli agli studenti. Ciò rappresenta un modo per legarli al proprio ateneo. Esse si tramandano soprattutto negli Stati Uniti. Se per alcuni hanno un’accezione positiva, per altri rappresentano delle attività illegali, pericolose e diseducative. Andiamo a scoprire quali sono le 10 attività più strane di alcune università del mondo.



Il rogo dei nastri dell'Università di Coimbra

Il giorno del dragone della Cornell University

Ohio State University, il bagno nel lago

MIT e il lancio delle zucche

Il piede strofinato alla Yale University

Vassar College, matricole contro anziani

Il panino da record al Barnard College

Merton College, University of Oxford

La Sapienza, università degli studi di Roma: attenti alla Minerva

Università degli studi di Bologna, la Torre degli Asinelli

A Coimbra, i Portogallo, si svolge una delle feste universitarie più grandi d' Europa, il Queima das Fitas, dove vengono bruciati dei nastri che rappresentano le diverse facoltà. La festa celebra la fine dell’anno accademico prima degli esami finali, con sfilate, musica, sport e molto altro, per un’intera settimana, intorno a metà maggio.A simboleggiare la rivalità dell'università a Ithaca, New York, tra gli studenti die quelli diè stato stabilito un evento speciale. Dalla facoltà di architettura parte unche sfila attorno all’università fino a giungere alla facoltà dei rivali, ove troverà studenti pronti a schernirlo e sfotterlo. Al termine del proprio giro quest’ultimo sarà bruciato in unAll’interno di quest’università è usanza di buon augurio, prima della partita della loro squadra dicontro i rivali dell’, di gettarsi nel lago dell’università. Di solito però tutto ciò viene fatto nei mesi invernali, con. Durante la manifestazione è facile che gli universitari facciano utilizzo di alcolici.Presso quest’università americana si celebra una tradizione nel periodo vicino alla. In particolare il sabato che precede la festa sono lanciate dagli edifici alti del campus delle, il Pumpkin Drop, il tutto condito da musica lanciata daGli studenti di questa prestigiosa università, sono soliti strofinare il piede della statua di, ex-rettore. Tutto ciò per augurarsi una buona prosecuzione dei propri studi. Alcuni però ritengono che quasi nessuno tocchi veramente il, poiché si dice che, al termine del loro percorso di studi, i neolaureati usino urinare di fronte allaAll’interno di questo college nello stato di New York si celebra ogni anno una sorta ditra gli studenti del primo anno e quelli più anziani, ma non è sempre stato così. In passato, infatti, si cantava una vera e propriaagli studenti più grandi che votavano la loro preferita.Questo istituto privato dello stato diha una tradizione che viene celebrata ogni anno. Viene cucinato infatti unmolto lungo con all’interno carni e formaggi, The Big Sub, e viene disposto lungo i vari tavoli. Le studentesse dovranno contribuire a loro modo a terminarlo. La festa si svolge ae viene visto come un buon auspicio per gli studi futuri.Presso una delle università più prestigioseè celebrata una cerimonia legata al tempo. Intorno alla fine di Ottobre, infatti, vi è il cambio dell', e le lancette degli orologi del Regno Unito tornano indietro di un'ora per allinearsi al British Summer Time Greenwich Mean Time. E’ a quell’ora che gli studenti del Merton College fanno “finta” che il cambio di fuso orario non sia mai avvenuto, e camminano all’indietro girando intorno al campus, indossando l'abito formale. Questa tradizione, che simboleggia la, si celebra sin dall’inizio degliIl famoso ateneo italiano ha una propria tradizione molto particolare. Se, mentre ti trovi all’interno della cittadella universitaria, incroci lo sguardo con la, sarai bocciato al prossimo esame. Alcuni sostengono invece che fissandola lei ti risponderà facendoti. Vi è addirittura una seconda, la quale ritiene che se passi nella maniera corretta sotto ilriuscirai a laurearti senza problemi.Presso l’ateneo dell’è presente un’altra tradizione molto particolare. La leggenda racconta che coloro che salgono in cima allao attraversano in diagonalenon arriveranno mai alla laurea.