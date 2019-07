Privacy e sicurezza: ecco il corso di laurea che forma gli specialisti del settore

Come è strutturato il corso di laurea in Privacy e dati

Una nuova figura professionale

Per la prima volta in Italia debuttaincentrato sui pericoli dell'uso della tecnologia e di Internet. Nasce ainfatti, all'interno della, il primo corso inche ha lo scopo di formare. Potrebbe essere questo uno dei lavori più richiesti del futuro!Poiché si tratta di un corso di laurea magistrale la durata è di. Ilè comune per tutti gli iscritti e le materie di studio riguardano per lo più lae le relative implicazioni in ambito giuridico, economico, istituzionale e sociale.Ilè invece suddiviso indi specializzazione: sicurezza delle persone e sul lavoro, sicurezza dei dati aziendali e infine sicurezza del territorio e dello Stato.Guarda anche:La grande novità di questo corso di laurea magistrale sta nel formare unacompetente, fino ad oggi mancante in Italia. Come afferma con fierezza Donatella Curtotti, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia, il corso di laurea mira a formare "" che si configurano come una nuova possibilità nel mondo del lavoro. Il corso in Scienze Giuridiche della Sicurezza è finalizzato a trasmettere conoscenze e competenze per prevedere, analizzare e studiare le più insidiose minacce che vengono ormai dappertutto, dalla rete come dalla società; inoltre consente il libero accesso a tutti i