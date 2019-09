Calcolatrice grafica: le cose più utili che ti permette di fare

Le principali differenze rispetto alla ‘scientifica’

Un piccolo computer da tenere sempre sul banco

La rappresentazione grafica di ogni calcolo

Molte più operazioni a disposizione

Ci siamo quasi: tra pochi giorni si torna a scuola e gli studenti stanno già recuperando il materiale e gli strumenti da mettere nello zaino per arrivare preparati alle sfide del nuovo anno scolastico. Non saranno pochi quelli che, oltre a diario, astucci e quaderni, hanno scelto di avere anche una calcolatrice grafica sul proprio banco.. Infatti, si darà sempre più peso alle capacità di ragionamento rispetto a quelle di calcolo, ai modelli più che alle procedure. Così diventa fondamentale un dispositivo che ti permette di 'vedere’ in corso d’opera quello che stai facendo; l’intero procedimento, passo dopo passo. Ecco, dunque, una breve guida per iniziare a familiarizzare con le calcolatrici del futuro.Una calcolatrice grafica – diversamente da quella scientifica, più limitata nelle funzioni - è un dispositivo elettronico paragonabile in tutto e per tutto ad un computer, grazie a un piccolo ma potente processore interno.. A differenza di quelle scientifiche, poi, le calcolatrici grafiche sono caratterizzate da un ampio display a colori che consente la visualizzazione di un numero di funzioni molto più elevato, nonché del loro andamento grafico e delle loro funzioni derivate prime e seconde. In più, si possono visualizzare anche relazioni, diagrammi, statistiche.Gli ultimi modelli di calcolatrice grafica non si limitano, infatti, ad operare in un ambiente ‘chiuso’.. Hanno, infatti, la capacità di collegarsi – tramite cavo USB - a PC e Notebook, per condividere file, applicazioni e calcoli. Possono acquisire immagini ed effettuare analisi qualitative e quantitative su di esse. In più, si possono ‘arricchire’ con delle centraline esterne e sensori, per effettuare misurazioni di vario genere: tensione elettrica, forza applicata, suono, calore.. Creando dei micro-laboratori, a casa come a scuola. Tuttavia, non collegandosi al Wi Fi, sono ammesse alla maturitàNon ci si limita, dunque, a fare le operazioni e a ottenerne il risultato.Ciò non solo permette di seguire in tempo reale quello che sarà il risultato finale di un problema ma consente di verificare se si sta facendo tutto nel modo giusto o se c’è bisogno di rivedere qualche passaggio per scovare l’errore che rischia di compromettere l’intero procedimento. Un modo nuovo di affrontare la matematica che può avvicinare a questo mondo anche i più ‘svogliati’, rendendo compiti e lezioni più coinvolgenti.Ma il microprocessore non consente solo di ‘vedere’. La potenza di calcolo delle calcolatrici grafiche, infatti, spalanca le porte a un lunghissimo elenco di operazioni.Grafici 2D (ma in alcune calcolatrici anche 3D), equazioni di grado fino al sesto, sistemi di equazioni fino a sei incognite, calcoli matriciali, operazioni con numeri complessi, calcoli finanziari, calcoli statistici (media, mediana), creazione di tabelle e fogli elettronici, naturalmente tutte le operazioni ‘tradizionali’ (integrali, derivate, calcoli trigonometrici). Ogni aspetto della matematica (e della fisica) può essere lo spunto per esercitarsi. Diventando utile per ogni indirizzo di studio di stampo ‘tecnico’, partendo dai licei per approdare all’università.