Le lauree più richieste nei prossimi 10 anni

Che laurea scegliere per trovare lavoro nei prossimi 10 anni Abbiamo quindi capito che nel futuro prossimo a farla da padrone sarà la necessità di figure sempre più specializzate nell’utilizzo delle tecnologie; va da sé, quindi, che le facoltà facendo le quali si ottiene una maggiore possibilità di trovare lavoro - non solo nel nostro paese ma anche all’estero - sono le stem, ovvero scienze, tecnologia, ingegneria e matematica.

La ragione risiede nella sempre maggiore richiesta di personale nell’ambito dei progetti blockchain based; ci saranno poi l’ecosistema del new crowdfunding, Ico (initial coin offering), Ito (initial token offering) e Ieo (initial exchange offering), che ha già attirato miliardi di dollari di investimenti. In particolare i dati Linkedin confermano che lo sviluppatore blockchain è la figura più richiesta negli USA, il lavoro emergente in crescita più rapida.

Sarà sempre più importante quindi, come già anticipato, essere figure ibride che hanno capacità sia nelle materie scientifiche sia nelle materie umanistiche.

In particolare va sempre più emergendo la necessità di creare dei team di lavoro completi sia nelle aziende che nel mondo delle istituzioni. In questo senso la blockchain rappresenta la nuova era di internet e, fino ad ora, ha introdotto i concetti di immutabilità, trasparenza e decentralizzazione dei dati in un cambiamento radicale della nostra società.

In particolare il professionista del futuro dovrà essere sempre più ibrido, conciliando sia capacità scientifico tecnologiche che capacità umanistiche. In Italia, in particolare, il totale dei laureati nelle facoltà i cui professionisti saranno più richiesti in futuro è meno del 20%, una delle percentuali più basse della zona OCSE.