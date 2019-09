Calcolatrice grafica: perché iniziare ad usarla a scuola ti conviene

Lezioni più interattive

Un bel risparmio di tempo

I risultati si possono ‘guardare’

Operazioni infinite e connettività

Zero errori, anche alla Maturità

Avere la sensazione di tenere tra le mani un piccolo computer mentre si stanno svolgendo calcoli, operazioni e procedimenti complessi. Per gli studenti che ogni giorno devono confrontarsi con la matematica (e con la fisica) – come quelli dei licei scientifici o tecnici – sarebbe una svolta, significherebbe avere una marcia in più.(anche perché è vietato usarlo a scuola, a meno che non dia il permesso il professore) ma della. Idi ultima generazione, infatti, sono un concentrato di tecnologia. I vantaggi collegati al loro utilizzo sono tantissimi, non ultimo quello di poterli utilizzare alla maturità , durante la seconda prova. Infatti, dal 2017 sono ammessi agli esami, purché privi di CAS e senza connessione internet. Un motivo in più per ‘adottare’ unae per imparare ad usarla in tempo per i grandi appuntamenti.Dal libro al display. Inserire lanel corredo scolastico quotidiano è un passaggio fondamentale. Innanzitutto perché si può usare uno strumento più ‘vicino’ alle nuove generazioni: guardare lo schermo di un dispositivo elettronico potrebbe aumentare il livello dell’attenzione.E poi perché, rispetto a un libro, le lezioni diventerebbero più coinvolgenti e interattive. Senza dimenticare l’allenamento che si fa, giorno per giorno,. Con un compagno di studi che ti disegna e ti mostra cosa significa ‘visivamente’ una determinata operazione. Una sorta di manuale pronto a rispondere a ogni domanda, al momento giusto.Quando si affronta un esercizio di matematica la gran parte del tempo se ne va per fare i calcoli. Si parte con carta e penna e si finisce per ‘litigare’ con la. Ma quello stesso tempo si potrebbe dedicare al ragionamento, ai passaggi logici da seguire per arrivare a un determinato risultato. Ecco, con la calcolatrice grafica ci si può concentrare quasi esclusivamente sulla ‘comprensione’ delle regole matematiche. Senza badare troppo alla correttezza delle operazioni: a quello ci pensa il calcolatore.Uno dei vantaggi più grandi che dàè sicuramente quello di ‘vedere’ quello che si sta facendo. Spesso per risolvere correttamente una prova di matematica bisogna rispettare uno schema: tanti punti che, uniti insieme, danno il risultato finale.Un errore in un passaggio può compromettere tutto. Gettando nello sconforto i ragazzi. Con i nuovi strumenti, però, si può controllare in qualsiasi momento la correttezza dei risultati parziali, compresi quelli dei calcoli svolti in precedenza. Per avere, passo dopo passo, anche un riscontro grafico – con l’immagine che appare sul display - e capire meglio dove sta lo sbaglio. Dicendo basta agli esercizi lasciati a metà o iniziati da capo all’infinito.All’inizio abbiamo detto che usare unadà la sensazione di avere a portata di mano un computer. Infatti, oltre a restituirci la rappresentazione grafica di funzioni in 2D - in alcune modelli anche in 3D - si possono svolgere equazioni di grado fino al sesto, sistemi di equazioni fino a sei incognite, operazioni con numeri complessi, calcoli finanziari, statistici, si possono creare tabelle e fogli elettronici di calcolo tipo excel, etc. In più, è possibile acquisire immagini ed effettuare analisi qualitative e quantitative usando dei software specifici. In che modo?(tramite cavo USB) per condividere file, applicazioni e calcoli con altri dispositivi e approfondire i concetti.Ma, forse, nell’ottica dello studente la cosa più importante è la riuscita dell’esercizio. Anzi, è il voto in cui si traduce una soluzione corretta di un problema. Un elemento che, specialmente alla maturità, diventa cruciale. Unapotrebbe aiutare a portare a termine con successo la missione. Non doversi preoccupare più di tanto della correttezza dei calcoli può mettere nelle condizioni ideali per svolgere al meglio i procedimenti. Anche i ragazzi più ansiosi o che non eccellono nelle materie tecniche potrebbero trovare nuova fiducia.Confortati dalla possibilità di confermare (o anticipare) il ragionamento e i risultati parziali, possono avventurarsi in procedure che in condizioni normali non affronterebbero per paura di non arrivarne a capo. Raggiungendo un rendimento fino ad ora impensabile.