Patente: 13 trucchi per superare la pratica

Se il tuo incubo sono i parcheggi a sinistra o le partenze in salita con il freno a mano inserito, questa piccola guida può esserti davvero utile. Perché sono i trucchi infallibili riportati da PitStop Advisor per superare senza troppe difficoltà l'esame di pratica e conquistare la tanto desiderata patente B diventando finalmente un neopatentato coi fiocchi.

13. Sistema il sedile

12. Allaccia la cintura

11. Controlla gli specchietti e le luci

10. Togli il freno a mano

9. Attenzione al cambio

8. Gioca con la frizione

7. Attento ai pedoni

6. Ricorda la teoria

5. Piede sul freno

4. Tieni alta la concentrazione

3. Non fidarti dell'esaminatore

2. Gira la testa quando parcheggi

1. Aspetta a cantare vittoria

La cosa più importante è avere una posizione consona alla guida. Quindi, appena ti siedi in auto, regola il sedile in modo da poter premere a fondo la frizione con il piede e avere le braccia sul volante leggermente piegate.Prima di accendere il motore,prendendo la fettuccia con la mano destra.Regola gli s. Se l'esaminatore si siede centralmente sul sedile posteriore, chiedetegli gentilmente di spostarsi a lato. Questo è un vecchio trucco per mettere alla prova la tua attenzione. Ricorda poi di accendere sempre le luci. Sì, anche di giorno se devi andare in autostrada.Fai attenzione che non sia inserito prima di partire, altrimenti non andrai da nessuna parte.Il. Se non lo è, premi il pedale della frizione e metti in moto l'auto., gira la chiave per accendere il quadro, aspetta che le spie sul cruscotto si spengano, e poi accendi il motore.Premi ile inserisci la prima marcia.Controlla che intorno a tee che non stiano sopraggiungendo veicoli. Fallo anche girando la testa. Se la strada è libera, parti. Lentamente.Ora devi mettere in pratica quello che hai studiato sul libro:, non superare sulla destra, non oltrepassare la linea continua di corsia,, fai attenzione agli stop e alle precedenze.In prossimità dei semaforiin caso che la luce diventi arancione. L'arancione ti consente di superare l'incrocio soltanto se lo hai già impegnato!Quando, presta attenzione al pedale della frizione. Dei tre è quello più delicato. E quando devi ripartire, rimani concentrato:è una disattenzione che da sola può compromettere l'esito della prova!Può darsi che l'esaminatore ti dia un suggerimento sbagliato. Non ti fidare, e prima di eseguire un comando fai caso alla segnaletica.La parte finale dell'esame. Metti la freccia a seconda del lato della strada nel quale devi fare retromarcia, utilizza il più possibile gli specchietti e anzi girati per guardare indietro.Prima di scendere dalla macchina per festeggiare il buon esito dell'esame di pratica,. E togli la cintura di sicurezza sempre con la mano destra per vedere se sta arrivando qualcuno. E, soltanto allora, apri lo sportello.