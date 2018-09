Cosa vuol dire quella spia? 10 simboli di cui devi conoscere il significato

Se dare la precedenza ad un incrocio, rispettare il semaforo e allacciare la cintura di sicurezza appena si entra in auto, sono cose che si imparano facilmente lo stesso non si può certo dire delle numerose spie che possono accendersi all’improvviso sul cruscotto. In molti ignorano totalmente il significato di ognuna, andando nel panico più totale quando il cruscotto inizia ad illuminarsi. Per aiutarti, noi di Skuola.net abbiamo deciso di spiegarti il significato di ogni singola spia e cosa fare se si accende!

10. Sistema antibloccaggio

9. Pastiglie freni

8. Temperatura olio motore

7. Impianto frenante

6. Avaria nel motore

5. Avaria luci esterne

4. Preriscaldamento candelette

3. Pressione olio motore

2. Temperatura dell’acqua

1. Avaria cambio automatico

Questa spia che ha come simbolo(dall’inglese Antiblock Braking System) indica che c’è un’Ti conviene fare molta attenzione e non sottovalutarla perché il pericolo è che le ruote della macchina si arrestino in modo atipico.Ilche si illumina ha un significato ben preciso: leOccorre quindi sostituirle il prima possibile.Se vedi che questa spia si accende, accompagnata spesso anche da un segnale acustico, non sottovalutarla.Il suggerimento è quello di fermarti appena possibile e provare a capirne le cause, è preferibile però rivolgersi ad un meccanico.Il simbolo di questa spia è uned indica che il funzionamento delTi conviene fare una visita dal meccanico perché a rischio c’è l’arresto in sicurezza della tua auto.La spia avaria motore non indica una precisa anomalia ma ti avvisa chePotrebbe trattarsi di problemi più o meno gravi riguardanti la centralina o le candele, i fusibili o la batteria. Quando la spia si accendela cosa da fare è rivolgersi ad un meccanico.Se vedi unvuol dire che la tua auto ha un problema legato alLe opzioni sono diverse, potrebbe trattarsi di una lampadina che non funziona correttamente o di un problema derivante da contatto elettrico.E’impossibile non notarla. Il suo significato? La tua macchina ha unquindi delle candelette che si trovano vicino agli iniettori alimentate elettricamente.Da non confondere con quella che indica il surriscaldamento dell’olio del motore, questa spia riguardaSta a significare che la pressione del liquido non è sufficiente, ciò potrebbe provocare danni alla tua auto.Se questa spia si accende di rosso, vuol dire cheCiò provoca il surriscaldamento del motore stesso. Non solo, la spia potrebbe accendersi anche in caso di rottura della cinghia della pompa.Se la tua auto ha ilti conviene conoscere il significato di questa spia. Nel momento in cui si accende infatti c’è un problema che ti conviene risolvere altrimenti che senso ha avere la macchina con il cambio automatico?