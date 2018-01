Cosa serve per iscriversi alla scuola guida? Documenti e scadenze

Sei un diciottenne che sta per cimentarsi nel percorso che ti porterà ad ottenere la patente di guida? Benissimo! Sappi che in Italia sono possibili due opzioni: puoi dare gli esami da privatista oppure puoi iscriverti alla scuola guida. La differenza di costo tra la prima e la seconda scelta (l'autoscuola ha costi più elevati) è forse compensata dalla comodità di poter disporre di un servizio completo, visto che sarà la scuola ad occuparsi di tutti gli aspetti burocratici, a seguirti nello studio e nelle guide e a organizzare gli esami. Qui ti spiegheremo come funziona l'iscrizione alla scuola guida e quali sono i documenti necessari, nonché le tempistiche per ottenere la patente.

Documenti iscrizione scuola guida: cosa serve

Modello TT 2112, ritirabile presso l’autoscuola stessa e necessario per effettuare la domanda di iscrizione. Esso va compilato e firmato;

Ricevuta dei versamenti di € 24,00 sul conto corrente n° 9001 e di € 16,00 sul conto corrente 4028;

Documento di identità valido e relativa fotocopia;

Certificato di residenza;

Certificato anamnestico rilasciato da un medico convenzionato e attestante l’idoneità psico-fisica (il costo di tale certificato è di € 30);

2 fototessere su sfondo neutro e a capo scoperto.





Cosa serve per iscriversi a scuola guida: requisiti

Requisiti di età (18 anni)

Requisiti fisici e psichici (accertati attraverso una visita medica)

Requisiti morali (accertati dalla Prefettura prima dell’esame di guida)

Requisiti tecnici (valutati grazie agli esami per il conseguimento della patente B: i quiz e l’esame di guida)





Documenti scuola guida: il foglio rosa

Ecco l'elenco dellaPer potersi iscrivere a scuola guida, e in seguito prendere la patente, bisogna avere i requisiti necessari di età, i requisiti fisici e psichici, morali e di cittadinanza. Qui trovate il necessario per la patente B:Il. Si richiede al momento dell'iscrizione a scuola guida e sarà proprio l'autoscuola a seguire l'iter della richiesta, ma sarà possibile ottenerlo solo dopo aver superato l'esame di teoria entro 6 mesi dalla domanda per il conseguimento della patente. Dopo aver ottenuto il foglio rosa, si hanno di nuovo sei mesi di tempo prima della sua scadenza per superare l'esame di pratica (da sostenere non prima di un mese dalla consegna del foglio rosa). In caso non si riuscisse a stare nei tempi, si può rinnovare per una volta per tentare di nuovo l'esame di guida senza perdere l'esame di teoria. In caso si venisse bocciati nuovamente e non si riuscisse a rispettare nuovamente la scadenza (altri 6 mesi), bisognerà ricominciare da capo.Anche a 17anni si può richiedere il foglio rosa, ma in presenza di particolari requisiti.