Esame patente: i trucchi per non cadere nei trabocchetti dei quiz

Prendere la patente B non è sempre facile come può sembrare. Alle volte i quiz possono essere davvero un rompicapo e in alcuni casi i ragazzi che si cimentano nella prova non riescono a passare l'esame di teoria. In realtà, con un po' di studio, impegno e con l'aiuto delle simulazioni dei quiz, la prova non è così difficile.

Per chi non lo sapesse, l'esame teorico consiste nella compilazione di un questionario elettronico per mezzo di un computer. Attualmente, l'esame informatizzato si può sostenere solo presso gli Uffici Provinciali delle motorizzazioni, che hanno in dotazione pc dotati della tecnologia touch screen, che ne permettono l'uso anche a chi solitamente non usa il computer.

Esame patente, i trabocchetti da riconoscere

Esame patente, altre cose a cui fare attenzione

Attenzione ai divieti!

Per superare l'esame in modo proficuo, ci sono dei, soprattutto quando la fretta e l'ansia da test possono farci rispondere in modo scorretto. Prestare attenzione, in particolare,: carreggiata e corsia; attraversamento ferroviario e attraversamento tranviario, attraversamento pedonale (o ciclabile) e passaggio pedonale (o ciclabile), freno a mano e freno di servizio. Ricordiamo, inoltre, che quando in un quiz incontri tra le opzioni il carrello appendice, non devi considerarlo. La parola 'ovvero', inoltre, significa 'o' e non 'cioè'.Diffidare delle opzioni che contengono: sono quasi sempre false, a parte pochissime eccezioni. Attenzione a non fare confusione tra le definizioni ‘veicolo che segue‘ e ‘veicolo che precede‘, specialmente nei quiz sulla distanza di sicurezza. Attenzione, allo stesso modo, a non confondere ‘obbligo di dare precedenza‘ con ‘obbligo di fermarsi e dare precedenza‘. Fare attenzione al significato delle espressioni ‘in corrispondenza‘ (proprio lì) e ‘in prossimità‘ (nelle vicinanze).Alle volte, inoltre, esistono delle parole che indicano che la risposta corretta sarà falsa come 'spinterogeno', 'luci d'ingombro', 'cerchi', 'cerchioni', 'provincia', 'albero di trasmissione', 'coppa', 'denso', 'fluido'. Si tratta, è bene ricordarlo, della parola esatta. Ok a 'veicolo', no a 'veicoli', ad esempio. Le parole che annunciano delle risposte sempre vere saranno 'reato', 'sostituisce', 'segnale complementare'.Durante lo svolgimento della prova non è consentito consultare testi, fogli o manoscritti; comunicare con gli altri candidati e/o allontanarsi dalla propria postazione se non autorizzati dall'esaminatore; utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione. I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati respinti alla prova d'esame. Non barate, dunque.