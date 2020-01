I migliori licei sportivi di Milano

I migliori licei sportividi Milano

4. Liceo scientifico sportivo Evangelista Torricelli

3. Liceo scientifico sportivo Giuseppe Luigi Lagrange

2. Liceo scientifico sportivo Gerolamo Cardano

1. Liceo scientifico sportivo Primo Levi

E' online la sesta edizione del reportrealizzato dalla Fondazione Agnelli sulle scuole italiane. La classifica considera da un lato i licei che preparano meglio all’università e dall'altro gli istituti tecnici e professionali che aprono le porte al mondo del lavoro. Agli istituti viene assegnato un punteggio in base a più parametri,Sulla combinazione di questi parametri ha poi formulato un nuovo indice, l'indice FGA, sul quale punteggio si basa la graduatoria.Il sito, così, 'guida' gli studenti alla scelta della scuola superiore in base alle analisi condotte su una banca dati sconfinata di 1 milione 255mila diplomati italiani in circa 7.300 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie.Skuola.net vi svela la top 10 deiDal 2014-2015 è partito in Italia il, un indirizzo scientifico che unisce alle solite materie di base (scientifiche e umanistiche) della formula liceo a una dimensione sportiva che si riflette trasversalmente in tutte le materie. Si tratta di un liceo che dà la possibilità di frequentare una scuola di livello senza rubare tempo alle gare. Le materie essenziali delo saranno quelle del liceo scientifico tradizionale, con una maggiorazione di quelle dedicate alle scienze motorie e in generale alle discipline sportive. Non c'è il latino per fare spazio al diritto e all'economia.Ecco i migliori istituti con indirizzo sportivo della città meneghina.Nella classifica dei migliori licei sportivi di Milano al quarto posto c'è il. Il liceo scientifico ha un indice pari a 46.66. 74 è il voto medio degli studenti alla maturità , mentre il 62% si iscrive all'università (il 18% decide di abbandonare). Il 25% opta per una facoltà scientifica, mentre il 34% si iscrive alla Statale.L'istituto, sito a Milano città, ha un indice pari a 47.34 e si piazza sul podio. 74 è il voto medio degli studenti alla maturità. Il 62% di loro si iscrive all'università, mentre il 21% sceglie di non farlo. Il 33% si immatricola in una facoltà tecnica, mentre il 25% in quella scientifica. Il 33% sceglie la Statale, un altro 33%, invece, il Politecnico.Il liceo scientifico, con indirizzo sportivo, ha, come indice FGA pari a 66. Il voto medio alla maturità è pari a 72, mentre si iscrive all'università il 77% degli studenti con il 14% che sceglie di non immatricolarsi. Cosa scelgono gli immatricolati? Il 20% una facoltà tecnica, il 18% quella scientifica, il 15% una economico-statistica. Il 36% sceglie la Statale di Milano, il 18%, invece, il Politecnico.Il migliore liceo scientifico con indirizzo sportivo nei dintorni di Milano (si trova a Bollate) è il. Il liceo ha un indice FGA di 70. Il voto medio alla maturità è di 77, mentre all'università si iscrive l'82% degli studenti. Chi si diploma al Levi poi sceglie, per il 32%, una facoltà tecnica (il 31% si iscrive al Politecnico). La media dei voti degli studenti iscritti all'università è di 26 con il 60% dei diplomati che è in regola con gli esami.