Maturità, e poi? Tanti sognano la laurea, ma il Covid cambia i loro piani: l’università sarà vicino casa

Tra il dire e il fare...

Si resta nella propria Regione

L'effetto Covid incide sulle immatricolazioni

Fuori sede spesso involontari

Si puntano le lauree più richieste

Le alternative all'università

. Gli studenti che hanno appena affrontato la Maturità , a dispetto delle previsioni nefaste, sembra non vogliano rinunciare ai propri obiettivi. Semmai, per limitare i 'danni' prodotti dall'emergenza sanitaria (problemi economici, difficoltà di spostamento, eventuali seconde ondate di contagi), in modo più o meno forzato cambieranno strategia; orientandosi, se possibile,Almeno queste sono le intenzioni della stragrande maggioranza di loro, così come emerge da un sondaggio di Skuola.net, effettuato su 1500 neodiplomati., infatti,(numeri in linea, se non addirittura più alti, rispetto al recente passato).Leggi anche:Per qualcuno, però, più che di un consapevole progetto di vita possiamo parlare di una scelta buona per tutte le stagioni. Perché, sistematicamente,, per poi scontrarsi con la dura realtà: storicamente i diplomati che poi si immatricolano sono poco più della metà. Inoltre,. Una variabile in più che, a settembre, potrebbe ulteriormente far oscillare il dato. Tuttavia questo interesse per la laurea e quindi per la formazione terziaria va letto in senso positivo.Ovvio che qualche cambiamento nelle dinamiche, a causa dell'effetto Covid, ci sarà. Basta osservare l'ipotetica distribuzione delle matricole sul territorio. In media,; un dato che al Nord (area geografica che di solito accoglie più studenti di quanti ne lascia partire) supera quota 70%. Un altro 10% è ancora indeciso. Mentre; con un(tradizionalmente più inclini, spesso per necessità, all'esodo); ma, comunque, in flessione rispetto agli standard usuali dei flussi dei 'fuori sede'.Per molti,. Stiamo parlando ditra quelli che resteranno all'interno dei confini regionali: il 5%,; il 18% avrebbe. A pesare sulla loro scelta in primis fattori economici:, alla luce di quanto successo,. Notevole anche il ruolo di eventuali problemi logistici: il 40% ha paura che gli spostamenti per tornare a casa possano essere molto difficili, specie se ci sarà una ripresa dei contagi. Meno decisivi (9%), invece, i timori della famiglia. Una brutta notizia per quelle città che basavano parte del proprio bilancio sull'ospitalità universitaria.Ma anche tra chi si trasferirà, c'è qualcuno che probabilmente avrebbe preferito restarsene nei paraggi. Soprattutto in questo momento., dettata dalla voglia di rendersi indipendente. Gli altri, al contrario, dovranno fare di necessità virtù: il 28% dice cheche vorrebbero frequentare, il 35% racconta cheApproccio pragmatico pure per quel che riguarda le strade più battute. Si punta alle discipline che, in teoria, garantiscono più chance di trovare lavoro.(24%) – dato stabile rispetto al passato –(Medicina, Odontoiatria, Professioni sanitarie, ecc.);(in crescita se guardiamo a dodici mesi fa); terzo posto condiviso (col 12% di preferenze) per i corsi di economia e marketing e per quelli umanistici o in lingue. Il condizionale, però, è d'obbligo:. Una missione per la quale quasi tutti (80%) si stanno già preparando (1 su 3 da almeno tre mesi).E gli altri? Quelli che nel proprio futuro non intravedono l'università? Poco meno della metà di loro(anche attraverso concorsi), mentre gli altri si dividono tra chi pensa diper studiare o lavorare, tra chi frequenterà(es. ITS, corsi regionali, ecc.), tra chi tenterà una. Scelte diverse, accomunate soprattutto dalla(al primo posto tra le priorità per il 33% delle mancate matricole) ma anche dalla(la mette in cima alle motivazioni il 29%), a cui va aggiunto un 17% che non crede che una laurea attualmente dia tutte queste opportunità lavorative in più. Ma, almeno questi ultimi, i dati ufficiali sembrano smentirli. Dipende dalla laurea.