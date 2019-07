Maturità 2019, e dopo? I neodiplomati riscoprono l’università. Ma oltre 4 su 10 sono ancora indecisi

Con il diploma liceale tutto è più chiaro

Le facoltà medico-sanitarie fanno il pieno di matricole

Subito al lavoro: una strada più adatta ai diplomati tecnici e professionali

L'orientamento scolastico? Non sempre c'è e funziona poco

, timidamente,. Almeno nelle intenzioni. Eccolo il dato più interessante che emerge da una ricerca del portale per studenti Skuola.net, che ha visto protagonisti 3500 ragazzi che hanno sostenuto la maturità nel 2019. Ora che gli esami sono finiti, i neodiplomati devono iniziare a programmare il domani. E, dopo anni di dubbi e incertezze, la schiera degli indecisi scende sotto quota 50% (nel 2018 furono il 52%). Stavolta, infatti,– il 58% -. A trainare i numeri sembra essere proprio il. Perché, in media,, con un picco del(per i quali l’università è uno sbocco quasi naturale).Certo, le note dolenti non mancano.da cui si esce. Visto che, tra i diplomati degli istituti tecnici e professionali, le idee non sono così chiare come nel caso dei ragazzi che hanno appena concluso il liceo. Nei, ad esempio,(in pratica 2 su 3 sono in alto mare). Il motivo di tanto disorientamento?: tra gli studenti dei professionali appena 1 su 3 probabilmente cercherà di laurearsi (proprio quel terzo che sa già cosa farà: una coincidenza?). Stesso discorso per i ragazzi dei tecnici: la metà è indecisa? L’altra metà (51%) si iscriverà all’università.Un approccio, quello delle future matricole, piuttosto pragmatico. Non tutte le facoltà sono uguali. Ma i neodiplomati sembrano esserne consapevoli. Perché si dirigeranno in massa soprattutto verso percorsi che, sulla carta, danno maggiori chance occupazionali.– il 25% -a medicina, odontoiatria, veterinaria o ad una delle lauree per le professioni sanitarie.(14%) troviamo chi ha scelto di provare la strada didi. Resiste(14%)(lettere, filosofia, ecc.). Molto: ad esempio, economia raccoglie il 9% dei consensi, le scienze naturali il 7%, architettura e giurisprudenza il 6%.Calano, rispetto al recente passato, quelli che: sono, forse perché sanno che senza un’adeguata formazione è difficile trovare una buona occupazione. Ad alzare la media, in questo caso, sono quei diplomati che provengono da indirizzi dall’approccio meno teorico e più pratico:. Un’altra opzione dalle quotazioni elevate (9%) è quella di. Il 6%, invece, è pronto ae non fare scelte di cui potrebbe successivamente pentirsi.(4%)(ITS, corsi regionali, ecc.).Progetti per il futuro che sono il frutto più di una riflessione personale che di una reale conoscenza di quel che si andrà ad affrontare., infatti,: solamente il 62% degli studenti interpellati dice che il proprio istituto ha organizzato momenti ad hoc per orientare i ragazzi. Inoltre,per prendere una decisione; il 50% ha giudicato l’orientamento scolastico interessante ma non sufficiente per capire cosa fare, il 20% del tutto inutile. E allora ecco che, il 24% ha badato soprattutto alle prospettive lavorative, solo il 17% si è lasciato convincere dai consigli di genitori, parenti e amici.