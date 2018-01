Gite scolastiche: le mete preferite? Firenze e Napoli. Ma in tanti resteranno a casa (anche volontariamente)

Quest’anno non sarà cosa facile imbattersi nelle comitive di adolescenti italiani che - soprattutto in primavera - popolano piazze, monumenti e musei delle nostre città assieme alla scuola. Visto che solo il 42% degli studenti dice che partirà (quasi su 2 su 3 lo faranno nei mesi di Marzo e Aprile). A cui va aggiunto un 3% che la gita l’ha già svolta. Il resto dei ragazzi rimarrà a casa. È quanto emerge da una survey su oltre 7mila studenti – di medie e superiori - intervistati da Skuola.net proprio all'inizio della tradizionale stagione delle gite.

Firenze e Napoli le regine d’Italia. Roma al terzo posto

Tante le capitali europee in cima alla lista. Sempre le solite

L’interesse culturale della metà è il motivo principale della scelta

Tanti i professori che fanno saltare le gite

Se la scuola parte, 1 su 10 rinuncia: non vogliono stare con i compagni

, soprattutto dalle scuole medie: nel complesso,(l’80% nel caso delle secondarie inferiori). Le città preferite?– città d’arte per eccellenza -(12%),(10%).. Ai piedi del podio troviamo Palermo (6%), Torino e Trieste (entrambe al 5%). Molto(6%).In ogni caso le mete europee si difendono:. Nel caso delle visite d’istruzione estere, però, non c’è una vera dominatrice. Più meno si equivalgono tutte, con un sestetto che si contende la prima posizione:sono al 6%. Subito dietro(4%). Nella top ten entrano anche(3%). Confermate, grosso modo, le tendenze degli anni precedenti.Ad influenzare la decisione finale sulla meta, per il 67% degli studenti, è stato. Ma il 22% ha preferito. Il terrorismo non spaventa:. Così come la sicurezza del mezzo di trasporto non pare essere una variabile (la valuta appena il 5%). A tal proposito,. Le(19%) rimangono(soprattutto se la gita è all’estero). Gli aerei di linea (15%) sono la terza strada percorsa. I treni (14%) continuano a non far breccia nel cuore delle scolaresche.E chi non parte?. I motivi? Ilè ancora quello predominante:, rifiutandosi di accompagnare le classi. Nel 10% dei casi, invece, ci sono questioni disciplinari alla base dello stop alle partenze.(8%), di scarsa adesione (solo nel 7% dei casi non si raggiunge il numero minimo di prenotazioni) o quelli legati alla paura per il terrorismo (3%).. Per una fetta consistente di loro (il 28%) tale scelta è dovuta alle difficoltà economiche della famiglia, che non può permettersi di pagare la quota del figlio. Ma sono ancora di più quelli che hanno preso questa decisione in maniera spontanea:. Tra le altre cause: la mancanza di fiducia da parte dei genitori (6%) e il timore di attentati (3%).