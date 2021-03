Zona rossa, quali sono le regole per scuola e università

Scuola e università in zona rossa: tutti in Dad?

A partire da lunedì 15 marzo 2021a causa dell’elevato numero di contagi che non accenna a voler diminuire. Ma la zona rossa cosa significherà per gli studenti e per gli universitari? Scopriamolo insieme.Come è possibile leggere sul sito del Governo , con il, in zona rossa: “Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari.” Dunquee laper tutti i ragazzi frequentanti le classi di ogni ordine e grado in zona rossa.Per gli studenti universitari, ad oggi è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari, che proseguono solo a distanza. Il dpcm del 2 marzo - nell’ attesa di nuove disposizioni - specifica tuttavia che “i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza”.