Dpcm: possibili nuovi divieti dal 15 marzo. A Pasqua probabile zona rossa?

Nuovo Dpcm: weekend blindati?

Pasqua e Pasquetta zona rossa nazionale?

Nuove restrizioni in arrivo dal 15 marzo 2021

È atteso nelle prossime ore un nuovo decreto contenente. Ovviamente sono ancora ipotesi, perché nulla di certo è stato ancora dichiarato, tuttavia andiamo a scoprire cosa potremmo aspettarci nelle prossime settimane.Tra le decisioni che sembrano essere più gettonate da opinionisti politici e da scienziati vi è l’introduzione, in quello che dovrebbe essere un nuovo Dpcm o comunque nel rafforzamento del decreto già in vigore, diSi sta inoltre pensando, come riportato da Fanpage , anche a una. Si riflette anche Una sui possibili: forse basteranno i 250 casi ogni 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni. Inoltre pare stia tornando a far discutere il tema della chiusure delle scuole anche in zona arancione, misura che è stata lasciata da parte nell’emettere l’ultimo Dpcm.Un’altra eventualità molto discussa in questi giorni è quella che prevede una chiusura generalizzata per Pasqua, come avvenuta per lo scorso Natale 2020. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere . Saranno, poi, molto probabilmente limitati al minimo gli spostamenti e, ovviamente, non saranno consentiti pranzi, incontri con più persone non conviventi e le classiche gite fuori porta tipiche di Pasquetta. E non è escluso — così come avvenuto a Natale — che, privando loro della possibilità di offrire il pranzo di Pasqua o di Pasquetta.Sembra quindi che la terza ondata sia ormai arrivata in tutta Italia - o quasi. "I nostri scienziati ci chiedono di assumere misure più rigorose e credo che sia giusto - ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza ospite della trasmissione Accordi e Disaccordi sul Nove, e riportato su Today -. Dovremo chiaramente valutare con grande attenzione i numeri e provare a costruire misure proporzionali che ci consentano di affrontare le prossime settimane. Abbiamo di fronte a noi settimane non semplici, ma anche la fiducia di vaccini che finalmente sono disponibili: stiamo per superare la soglia di 6 milioni di somministrazioni effettuate". Dunquepotrebbe essere ancora in bilico e tutt'altro che certa. Inoltre non si esclude una nuova stretta anche per quanto riguarda il, che potrebbe essere addiritturaalle 20.00 o alle 18.00 nel caso più estremo, modificando l'attuale soglia delle 22.00, come riportato dal RestodelCarlino