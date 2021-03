Maturità 2021, analisi del testo all'orale: cosa sapere

Maturità 2021: come sarà strutturato il colloquio orale

Discussione di un elaborato oggetto di seconda prova : il colloquio orale inizierà con la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova.

: il colloquio orale inizierà con la discussione di un concernente le individuate come oggetto della seconda prova.

Discussione di un testo di lingua e letteratura italiana : il secondo momento dell’orale prevede la discussione e l’ analisi di un breve testo già oggetto di studio in italiano durante il quinto anno e già inserito nel documento del consiglio di classe.

: il secondo momento dell’orale prevede la e l’ già oggetto di studio in italiano durante il quinto anno e già inserito nel documento del consiglio di classe.

Discussione multidisciplinare : il terzo momento prevede l’ analisi del materiale scelto dalla commissione a carattere multidisciplinare.

: il terzo momento prevede l’ scelto dalla commissione a carattere multidisciplinare.

Esperienza PCTO: in questa quarta parte gli studenti devono esporre, mediante una breve relazione oppure un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del triennio.

Maturità 2021: cosa è cambiato nell’analisi del testo all'orale

Mancano quasi tre mesi all’inizio della. Tutti gli studenti, già in trepidazione per il grande esame che li attende, iniziano a chiedersi come sarà strutturato ilche dovranno sostenerea partire dal 16 giugno. Vediamo dunque lepreviste per l’ esame orale e l'importante novità introdotta quest’anno per l'dal Ministero dell’Istruzione.Non ci sono più dubbi sull’. Nelle scorse settimane daè stata trasmessa l’che regola l’ esame di Stato di quest’anno. Come accennato, gli studenti iscritti al quinto anno dovranno sostenere un soloalla presenza deidelle materie d’esame e del solo. L’ordinanza ministeriale ha riconfermato le medesime modalità dello scorso anno in ottemperanza alle disposizioni governative per l’. Il colloquio orale avrà una durata di circae verterà su, trasversalmente i quali possono essere toccati anche argomenti di educazione civica. Ecco quali:Come anticipato, ilha ripreso le stesse modalità d’esame dello scorso anno ma anche introdotto alcunesulle fasi dell’orale. Per quanto riguarda il momento dedicato alla discussione di un testo oggetto di studio in italiano, ad esempio, con l’ordinanza ministeriale si è tenuto a precisare che gli studenti potranno analizzare, purché sia stato oggetto di studio durante l’anno ed inserito nel documento del 15 maggio. Non si tratta più, dunque, di solima di qualsiasi materiale scritto studiato e approfondito della classe durante il quinto anno. Questa sarebbe un’opportunità per gli studenti per aiutarli a far emergere le loroin diversi ambiti, non solo prettamenteGuarda il video su