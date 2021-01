Nuovo Dpcm 16 gennaio: quali sono le principali novità

Nuovo DPCM 16 gennaio: tutte le misure previste

Divieto spostamenti

Stop asporto per i bar dopo le 18

Palestre e piscine chiuse

Istituzione di una zona bianca

Riapertura dei musei

Il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore fino al prossimo 5 marzo, che fissa regole ancora più stringenti per tamponare l'emergenza Covid-19. Un testo che, dunque, si pone in linea con quanto auspicato nei giorni scorsi dal ministro della salute, per il quale “la situazione non può essere sottovalutata” e bisogna “anticipare le restrizioni per evitare una nuova, forte ondata” del virus.La principale novità recepita dalè l’per rientrare alle diverse zone colorate nonché il divieto di asporto dai bar dopo le 18. Questo andrà indubbiamente a incidere anche sul mondo della scuola: nei prossimi giorni, colori permettendo, dovrebbe avvenire iltra i banchi di scuola, seppur un modo scaglionato. Ma l'aggiornamento dei 'colori', previsto in queste ore, potrebbe lasciare in Dad per un altro po' i ragazzi delle superiori che si troveranno in zona rossa o arancione. Vediamo insieme più nel dettaglio tutte le misure previste.Perché l’non si è ancora arrestata e gli ultimi dati sui contagi continuano a preoccupare il Governo. Come detto, dal 16 gennaio verrannogià in vigore e si abbasseranno le soglie per accedere alle diverse zone. Più specificatamente, le regioni con(livello di rischio alto) rientreranno nella zona arancione, quelle con Rt dain su in quelle rosse. In base all’ultimo monitoraggio le prime zone rosse potrebbero essere lae la, sei quelle gialle:. Vediamo insieme le principali misure. Ma potrebbero aggiungersene sin da subito anche altre.Sarà possibileper recarsi in un’, come nel caso di visite a parenti e amici stretti. Nell’ci potranno essere al massimo due persone oltre quelle già presenti e chi si sposta può portare con sé. Tale spostamento continuerà ad essere consentito(entro quell'ora si dovrà rimanere a casa) e potrà essere fatto all’interno della regione se essa è “zona gialla” o solo all’interno dello stesso Comune se è esso è identificato come “zona arancione” o “zona rossa”. Chi vive in Comuni con popolazione al di sotto dei, però, potrà spostarsi anche al di fuori dei confini comunali ma per una distanza non superiore ai 30 chilometri (e mai verso i capoluoghi di provincia). Per tutti, almeno fino al 15 febbraio, sarà vietato uscire dalla propria Regione.Dopo le critiche suglidavanti ai bar visti in questi giorni e le feste improvvisate per strada, il nuovo Dpcm ha confermato anche il. Sarà dunque vietato andare fisicamente a prendere, per evitare che i clienti sostino nei dintorni per consumare; per i bar, da quell'ora e fino alle 22:00 sarà possibile solo fare consegne a domicilio. Una stretta, questa, che non varrà per i ristoranti, per i quali è ancora consentito l'asporto dalle 18:00 (quando dovranno interrompere il servizio ai tavoli). Ma vista questa ulteriore penalizzazione il ministro degli Affari Regionali,, ha chiesto “massima priorità” per ia tutte le attività ferme.Niente da fare per il mondo dello sport e del fitness: dopo la decisione di lasciare chiusi glifino al 15 febbraio, continueranno a rimanere chiuse anche. Sempre consentiti, ovviamente, gli sport all'aria aperta, purché non siano di gruppo o di contatto.Ilha anche deciso di istituire un nuovo colore per le regioni: la "zona bianca", che entrerà in funzione qualora un'area presenti un’incidenza di soloogni. Al momento, però, nessun regione può sperare di rientrare in questi parametri e per arrivare a un così “basso rischio” si stima ci vorranno ancora alcuni mesi. Il Governo ha comunque già chiarito che le uniche restrizioni previste in zona bianca saranno il distanziamento sociale e l'obbligo dell’uso della mascherina.Infine nelle(e solo nei giorni feriali) sarà possibile procedere con l’. Per ilquesto è “un primo passo” per dare un servizio ai residenti. Cinema e teatri, invece, continueranno a restare chiusi a tempo indeterminato.