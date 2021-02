Zona rosse e arancioni, domani monitoraggio e ordinanza: chi rischia

Quali sono le regioni a rischio zona arancione?

Regioni a rischio zona rossa?

Si sta andando verso il weekend ed inevitabilmente si inizia già a pensare se laa partire dal lunedì che sta per arrivare. Infatti èil momento nel quale dal CTS e dal Ministero della Salute arrivano le comunicazioni che riguardano le nuove disposizioni e i cambiamenti di fascia delle varie regioni:Attualmente, come osservabile sul sito del Governo , le regioni in zonasono:Tutti gli altri territori si trovano in zona, fatta eccezione per qualche provincia particolarmente a rischio, isolata, che i governatori regionali hanno deciso di tingere di. Ma tornando alle zone che potrebbero cambiare colore sono benche da gialle potrebbero passare arancioni, stiamo parlando di:, come riportato dal Corriere . Anche lasta registrando dati preoccupantemente alti, ma spera ancora di rimanere gialla la prossima settimana, ovviamente per tutte le conferme non possiamo che aspettare la decisione del Ministero della Salute.Ricordiamo quindi, come accennato sopra, che, anche se nessuna regione è ufficialmente colorata di rosso, sono molte lein diverse regioni italiane, proviamo a fare il punto, aiutandoci con il report di Fanpage . Insono stati dichiarati zona rossa a partire da mercoledì 17 febbraio, quattro comuni: Castrezzato (BS), Viggiù (VA), di Mede (PV), e di Bollate (MI). Ininvece, in zona rossa rientrano cinquanta comuni della provincia di Perugia e sei piccoli comuni della provincia di Terni. Insono rosse le province di Chieti e Pescara. In Molise a essere rossi sono 27 i comuni delattorno a Termoli. Nelleinvece non è stata istituita una vera e propria zona rossa, ma i collegamenti da e per Ancona sono limitati. Nelè in zona rossa Roccagorga, comune in provincia di Latina. Infine in zona rossa sono anche quattro comune dell’: Merano, Rifiano, San Pancrazio e Moso in Passiria. A queste zone di lockdown nei prossimi giorni potrebbero aggiungersi intere regioni come. Ma, come già detto, l'ultima parola spetta ovviamente al Ministero della Salute che dovrebbe pronunciarsi nella giornata di