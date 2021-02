Sciopero docenti e presidi 1 marzo: no alla scuola a giugno

Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente: sciopero il 1° marzo

1° marzo: la circolare del Ministero dell’Istruzione per lo sciopero

Il nuovo governo Draghi ha ottenuto ieri la fiducia in Senato e oggi è in corso la seduta per il voto di fiducia alla Camera, nonostante ciò il mondo della scuola si sente giàche potrebbero da qui a poco, Patrizio Bianchi. Scopriamo i motivi e i giorno del nuovo sciopero.E’ il(SISA) a indire lo sciopero nel giorno del 1° marzo 2021: come mai? Ebbene, sul sito del sindacato si leggono le motivazioni di questo gesto: “[...] riteniamo che le politiche di stampo liberista avanzate dal costituendo governo di Mario Draghi, per altro deciso a disconoscere la DAD realizzata con enormi sacrifici di docenti e studenti, prolungando arbitrariamente le lezioni al 30 giugno, siano in totale contrasto con un progetto sociale, culturale e politico che, a partire dalla scuola sia coerente con la Costituzione nata dalla Resistenza, che invita all’inclusione sociale.” E dunque il SISAcon forza: “Le politiche di rigore, tese a colpire lavoratori, disoccupati, pensionati, il ridimensionamento del reddito di cittadinanza, i tagli contro il pubblico impiego in generale e la scuola in particolare, al netto dei proclami sulle assunzioni dei precari, sono e saranno sempre respinti dalla nostra organizzazione sindacale.”Dunque, sulla base delle dichiarazione del SISA è stato annunciato la sciopero,, nella quale si legge: “Si comunica che l’organizzazione Sindacale SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente- ha proclamato lo sciopero “per il comparto scuola per l’intera giornata di lunedì 1 marzo 2021 per tutto il personale Docente e Dirigente, di ruolo e precario, in Italia e all’estero, con totale esclusione del personale ATA di ruolo e precario”. Lo sciopero quindi, e non sarà esteso anche al personale ATA.