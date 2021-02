Colore regioni, nuova ordinanza: quali potrebbero diventare arancioni o rosse

Regioni: ecco quali potrebbero diventare arancioni

Regioni: ecco chi rischia la zona rossa

Regioni: buone notizie per Liguria e Sardegna

Il nuovo DPCM in arrivo

Puntuali come ogni venerdì arriveranno leper leche dovranno cambiaree dunqueda rispettare. I focolai scoppiati dopo la diffusione dellee il conseguentecontinuano a preoccupare ile il, che monitorano costantemente l’in Italia.Ecco qualipotrebbero cambiare colore dopo l’L’non si è ancora arrestata e a preoccupare gli italiani sono la diffusione dellee l'emergere diin diversi punti del Paese. Nelle prossime ore la cabina di regia pubblicherà ilcon irelativi all’in ciascuna regione italiana. Importante sarà l’per ogni regione: in base ad esso, infatti, si decreterà ile dunque leda rispettare. Dalle indiscrezioni pubblicate dalla stampa, si evince che sei regione rischiano di andare in zona arancione e due in quella rossa. Nello specifico, potrebbero andare incona rischio. Per quanto riguarda il Lazio, invece, nonostante il suo indice Rt sia al momento sotto a 1, non si esclude un passaggio in zona arancione.Tra le, invece, potrebbero esserci lae l’, che ha già individuato la città dicome “”. Per quanto riguarda la regione, inoltre, è certo chesaranno da domani e per almeno una settimana tra leSe la, che ha un indice Rt pari a 0,94, spera invece di ritornare in, lapotrebbe festeggiare il raggiungimento di un bel traguardo: il passaggio nella tanto agognata in Come anticipato ilnon dovrebbe portare a nessunaunpotrebbe arrivare solo a partire dal, dopo quindi le vacanze pasquali. Negli ultimi giorni, tuttavia, si sta pensando ad un’eccezione che riguarderebbe: se la curva scenderà si potrebbe avere unaLa situazione per, dunque, potrebbe rimanere invariata.