Governo Draghi, cosa cambia ora: il programma in punti (spiegato facile)

Cosa cambia nel mondo della scuola?

Come continuerà la lotta alla Pandemia?

Cosa cambia nella lotta ai cambiamenti climatici?

Cosa si farà per rendere il Sud più competitivo?

Quali sono gli obiettivi cardine del Next Generation UE?

Nel, ha fornito gli elementi chiave che guideranno la sua azione di governo, dedicando ampio spazio a delle tematiche che ci toccano da vicino come:Prima di tutto, però, il premier ha voluto rivolgere un pensiero "a tutti coloro che soffrono per la crisi economica che la pandemia ha scatenato, a coloro che lavorano nelle attività più colpite o fermate per motivi sanitari." Ma quali sono stati i pilastri del programma sul quale? Andiamo a vederli.Leggi anche:Per quanto riguarda l’ambiente scolastico,che "pur garantendo la continuità del servizio, non può non creare disagi ed evidenziare diseguaglianze." Proprio per questo, ha ribadito, come la distribuzione in diverse fasce orarie; ma questo dovrà per forza di cose avvenire. Inoltre, per far fronte alle carenze della Dad sarà necessario, soprattutto nelle, dove la scuola ‘a distanza’ ha incontrato maggiori difficoltà.La novità più importante consiste però nella manifestata esigenza di, con nuove materie e metodologie, per rispondere aglie, al contempo, di formare alle nuove professioni del futuro in modo da coniugare "le competenze scientifiche con quelle delle aree umanistiche e del multilinguismo". Per fare questo, nel programma, si prevedono maggiori investimentiche dovrà essere preparata per adeguarsi alle nuove esigenze dei ragazzi.Un ruolo di primo piano, nei piani del nuovo Esecutivo, dovrà essere assunto dall', a cui il(ovvero il piano di investimenti che l’Italia delle presentare alla Commissione Europea nell’ambito del Next Generation UE) assegna ben. L’organizzazione di queste scuole andrà profondamente innovata, per evitare lo spreco di tali risorse. A questi investimenti, poi, si aggiungeranno quelli crescenti, le quali dovranno essere in grado di offrire strumenti digitali anche durante la didattica in presenza.Come svolgere la Dad in sicurezza? I consigliPer quanto riguarda la principale emergenza del nostro Paese,, la priorità del nuovo governo è quella die soprattutto sfruttando tutte le strutture disponibili (sia pubbliche e private) per una. Non è ancora chiaro se rimarranno in vigore gli attuali criteri- come la distinzione del Paese in zone bianche, gialle, arancioni e rosse - ma il Premier ha sottolineato che è fondamentale, imbastendo una forte rete di servizi di base (case della comunità, ospedali di comunità, consultori, centri di salute mentale, centri di prossimità) per rispondere in maniera immediata ed efficace alle esigenze dei cittadini.Per il Governo,e, proprio per questo, nel suo discorso Draghi ha ribadito che occorre "proteggere il futuro dell'ambiente, conciliandolo con il progresso e il benessere sociale". Per poterlo fare ci vuole però un approccio nuovo e organico verso i seguenti temi: digitalizzazione, agricoltura, salute, energia, aerospazio, cloud computing, scuole ed educazione, protezione dei territori, biodiversità, riscaldamento globale ed effetto serra.Naturalmente sarà necessario che alcune attività economiche cambino radicalmente, pur nel rispetto dei lavoratori. "La scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi". Ma come avverrà la tutela dei lavoratori? Attraverso un, come l'assegno di riallocazione e un rafforzamento delle politiche di formazione dei lavoratori occupati e disoccupati.Il piano dell’ex governatore della Banca d’Italia per il Sud è quello diin modo da creare posti di lavoro e di porre rimedio al declino demografico e allo spopolamento delle aree interne. Condizione essenziale per raggiungere questo obiettivo sarà sicuramente la creazione di un ambiente dove legalità e sicurezza siano sempre garantite."Per riuscire a spendere e spendere bene, utilizzando gli investimenti dedicati dal Next Generation EU occorre irrobustire le amministrazioni meridionali, anche guardando con attenzione all'esperienza di un passato che spesso ha deluso la speranza": queste le parole che sottolineano l’esigenza di migliorare laper permettere alle amministrazioni di poter pianificare, progettare ed accelerare gli investimenti con certezza dei tempi.Per quanto riguarda, infine,, il Premier ha ribadito che. Quindi i principali settori in cui si investirà saranno:Paolo Di Falco