6 Regioni rischiano la zona arancione. Possibile lockdown nei weekend?

Da zona gialla a zona arancione: le 6 Regioni a rischio

Il piano B di Speranza: zone rosse solo nei weekend

Variante inglese e terza ondata di contagi: rischio lockdown?

I dati registrati nelle ultime settimane preoccupano molto i virologi che da tempo chiedono a gran voce al Governo interventi immediati ed efficaci per riuscire a mantenere il controllo della situazione, già compromessa nel mondo e in diverse aree d’Italia: mentre i numeri dei contagi crescono ogni giorno,che lentamente si sta propagando, comincia ad allarmare gli esperti.Per questo motivo,con il conseguente inasprimento delle misure restrittive.Guarda anche:Secondo i dati regionali che considerano l’), ci sonoAlla lista delle Regioni contrassegnate già dal(Abruzzo, Liguria, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria)potrebbero aggiungersi altre sei:L’intenzione del Governo è quella diper non compromettere ulteriormente la fascia di popolazione più svantaggiata e contenere l’incremento della povertà. Allo stesso tempo però, è essenziale salvaguardare la salute di tutti i cittadini imponendo regole finalizzate a tale scopo.Le misure restrittive contenute nelattualmente in vigore scadranno. In che modo queste regole saranno sostituite per conciliare queste due esigenze fondamentali? Come riporta Today.it, che a sua volta cita La Stampa'ha ipotizzato, una possibile soluzione per irrigidire le regole soltanto in alcuni giorni della settimana.L’ipotesi di Speranza infatti vorrebbe estendereproprio per evitare il rischio di una diffusione esponenziale di contagi durante i giorni festivi.Accanto a questa possibilità che il Governo valuterà nei prossimi giorni, rimane comunque valida laLa presenza dellae la costante crescita di contagi, desta non poche preoccupazioni tra i virologi e gli esperti.Se è vero che la situazione in Italia rispetto ad altri Paesi europei continua a mantenersi sotto controllo, tuttaviaanche a causa della variante inglese, ritenuta più pericolosa, potrebbero costringere il Governo a prenderePer ora, la diffusione del virus in tutto il territorio non necessita di veri e propri lockdown come quelli attuati in Europa, ma se non si agisce subito con misure più restrittive, anche il Governo italiano potrebbe vedersi costretto a propendere per una simile scelta.L’infatti nei giorni scorsi ha stilato lo “", documento che riportaCome si legge, la ricerca condotta “raccomanda di, rafforzando/innalzando le misure in tutto il paese e modulandole ulteriormente laddove più elevata è la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali misure in atto”.Se da una parte la situazione appare ancora sotto controllo, dall’altra peròLa stessa virologa, intervenuta ieri sera nella trasmissione DiMartedì in onda in prima serata su La7,, paragonandole metaforicamente a “”: “. Adesso abbiamo gli ospedali all’80% della capacità.Ce la sentiamo? Questo è quello che sta succedendo nel resto del mondo”.Insomma, anche se per ora il lockdown sembra non essere preso in considerazione, se la situazione continuerà a peggiorare, potrebbe essere l’unica soluzione efficace.Guarda il video con