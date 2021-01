Nuovo Dpcm 16 gennaio, cosa potrebbe cambiare: weekend arancioni, stretta in zona gialla

Nuovo DPCM 16 gennaio: ecco tutte le possibili misure

Bar senza asporto dopo le 18.00

Stop agli spostamenti per regioni

Introduzione della “fascia bianca” e variazioni per piccoli comuni

Palestre e piscine chiuse e musei aperti

Fine settimana in zona arancione

L’non si è ancora arrestata e il Governo lavora alla stesura diin linea con l’attuale. Dopo ilcontenente le disposizioni governative da seguire durante le vacanze natalizie, infatti, asi lavora per elaborare le nuoveda racchiudere in un nuovodel PresidenteSono tante le novità, ancora non confermate, che potrebbero interessare la nostra quotidianità dal, vediamole insieme.Regole piùin zona gialla, fine settimana sempre ine possibilità di istituire una. Sono queste alcune delleche potrebbero interessare la vita degli italiani a partire dal. Nella giornata odierna il Presidente dei Ministri incontrerà i governatori delleper valutare insieme quali potrebbe essere le nuove disposizioni da introdurre per scongiurare l’ulterioredel virus. È indubbio che le linee che seguiranno saranno più severe rispetto a quelle emanante in precedenza, soprattutto dopo gli ultimi 18mila contagi e l’. Come anticipato, tutte le misure potrebbe essere introdotte attraverso un DPCM o mediante un decreto legge che potrebbe scadere ildopo che il ministro della Salute Speranza presenterà le misure in Parlamento e Conte avrà riunito il Consiglio dei Ministri. Vediamo insieme più da vicino tutte le possibiliin arrivo dal 16 gennaio anticipate dai principali organi di stampa.Dopo glidavanti ai bar visti in questi giorni e leper strada, dal 16 gennaio tutti i locali potrebbero chiudere al pubblicoe dedicarsi alla. Sarà dunque vietata la vendita di cibo e bevande daper evitare che i clienti sostino nei dintorni per consumare. Data la stretta si pensa ad ogni modo ad un nuovo, così come proposto dalla ministra Bellanova.Anche le nuove misure in vigore dalpotrebbe continuare a bloccare glitra regioni e consentire solo quelli per motivi di studio, lavoro, urgenza e salute. Tale decisione interesserebbe anche le zone “gialle” e servirebbe, secondo il capo delegazione del Movimento Cinque Stelle, a “rallentare i contagi”.Sebbene non ci siano ancora regioni a rischio basso, il Governo ha già pensato che le regioni che avranno une un livellopotranno passare a “fascia bianca”. In tale zonae potranno essere liberi gli. I comuni in zona arancione sotto, invece, potrebbe avere la deroga che permette gli spostamenti a 30 chilometri di distanza.La situazione perpotrebbe rimanere invariata, almeno per tutto il mese di. Nonostante ciò, il ministroha già annunciato che nella giornata di domani incontrerà gli scienziati del Comitato tecnico scientifico e chiedere loro se ci sono le condizioni per consentire almeno le. Per quanto riguarda i, invece, il ministro della Culturachiederà loro se è possibile riaprire i musei almeno nelle zone gialle, conDopo la possibile stretta ai bar, il Governo potrebbe anche disporre laanche nei giorni festivi e prefestivi.