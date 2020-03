Coronavirus, le 5 app migliori per farsi consegnare la spesa a casa

Le 5 App per fare spesa online e consegna a domicilio

"Tutta l'Italia sarà zona protetta". Così il presidente del Consiglio,, nella tarda serata di lunedì 9 marzo ha annunciato le nuove, drastiche, misure per il contenimento dell'epidemia da coronavirus. Anche la scuola è coinvolta, con la. Ma quel che ha richiamato gran parte dell'attenzione mediatica, come avvenuto già in occasione delle precedenti restrizioni, sono state le lunghe file di persone che, pochi minuti dopo la conferenza stampa del premier, si sono formate fuori dai supermercati aperti anche di notte.Da Milano a Napoli, da Roma a Palermo c'è stata una vera e propria corsa per fare rifornimento di viveri e beni di prima necessità. La presidenza del Consiglio, però, ha subito precisato che il decreto prevede laMa per chi non volesse rischiare di dover attendere per minuti e minuti il proprio turno per entrare al supermercato (visto che gli ingressi sono regolamentati, per far rispettare le distanze di sicurezza), specie nelle grandi città, ci sono tanti. Applicazioni di facile utilizzo, che possono essere scaricate sul proprio smartphone o aperte da Pc. Evitando di spostarsi da casa. Ecco le più interessanti:La prima App, probabilmente una delle più famose, è, un servizio pensato proprio per fare la spesa al posto degli utenti, per poi consegnargliela a domicilio. Ci si può registrare con l'email oppure accedere con le credenziali Facebook. L'App è disponibile sia per Android che per iOS. Il servizio è attivo nelle grandi città ma anche nei piccoli centri. Per scoprire se il servizio è attivo nella nostra zona, si inserisce il CAP o l'indirizzo di consegna nell'apposita casella della homepage e poi cliccare su "Cerca". Si può scegliere anche l'orario di consegna, all'interno di fasce di un'ora. La consegna ha un costo base di 4,90 euro. Per spese di importo inferiore ai 40€ (costo di consegna escluso), verrà applicato un supplemento di 2 euro. Supportati anche i pagamenti con carta di credito.è conosciuta soprattutto come App di food delivery per pasti veloci o cene a casa. Ma attraverso i suoi fattorini, consente al cliente anche di inviare pacchi, ritirare medicine in farmacia e acquistare cibo. La spesa ordinata potrà essere pagata con carta di credito o in contanti alla consegna. L'App ci comunicherà anche il nome del fattorino (glover) che, dopo averci consegnato la merce, ci chiederà di pagare in contanti (se abbiamo scelto questa opzione) o di apporre una firma su un tablet per la conferma della consegna (nel caso avessimo già provveduto con la carta di credito). Disponibile per Android e per iOS.Leggermente differente è, un servizio di spesa a domicilio ma specifico per acquisti di prodotti artigianali e biologici del territorio circostante l'utente. La consegna della spesa avviene entro 24 ore e i prodotti disponibili sono circa 1.800, offerti da più di 200 produttori artigianali. Sono disponibili, anche qui, le App per Android e per iOS. Ci si può abbonare a Cortilia per ottenere sconti, scegliere gratuitamente la fascia oraria di consegna e non avere nessun limite di spesa.Non poteva mancare il colosso Amazon, che per la consegna della spesa a domicilio ha sviluppato la formula. Per ora non c'è un'App e il servizio è riservato agli iscritti Prime, che possono fare la propria spesa acquistando prodotti confezionati, per un importo minimo di 15 euro. Anche se si rivolge a utenti Prime, il servizio è a pagamento: al prezzo della spesa bisogna aggiungere 4.99 euro per la spedizione. Tuttavia, si può usufruire della spedizione senza costi aggiuntivi comprando almeno 5 prodotti presenti nella selezione che periodicamente fa il sito. Le consegne sono previste in tutta Italia.Anche le singole catene della grande distribuzione permettono di acquistare online.le più attrezzate. Per Esselunga c'è un'App disponibile sia per Android che per iOS on cui ordinare la spesa, che poi sarà consegnata direttamente a casa. Anche Carrefour permette questo tramite il proprio sito. Spesa gratuita per gli over 65 per entrambe le catene commerciali. La Coop, invece, effettua consegne a domicilio (per adesso) solo per i milanesi.