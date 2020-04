Digitalscape: arriva il videogioco per imparare divertendosi

Digitalscape: la trama del gioco

Digitalscape: come giocare

Identità digitale, intelligenza artificiale ma anche automazione del lavoro. Sono solo alcuni dei temi degli episodi di Digitalscape nato per aiutare i ragazzi a vivere questo difficile periodo di quarantena. Lo scopo è quello diche necessitano lo sviluppo di competenze utili.Alla base delrete di scuole della provincia di Varese con capofila l'Istituto Tecnico Economico Tosi di Busto Arsizio attivata nel 2018 su un progetto del MIUR, vi è ilrendendo attraente l’acquisizione di nuove conoscenze. Il gioco si sviluppa infatti attorno alCurioso si saperne di più? Skuola.net, media partner del progetto, ti spiega di cosa si trattaDigitalscape è online dal 15 aprile, cosa aspetti… il mondo ha bisogno del tuo aiuto per essere salvato!In Digitalscape ilcapeggiata da Mr. Middleman che per il suo profitto ha reso schiava l’umanità attraverso lae il furto di dati sensibili, orientando le scelte politiche e i consumi di tutti. Un gruppo di white hat (Nemo, Ulla e il loro amico Quivis) si organizza per svelare all’opinione pubblica ilDevono però agire rapidamente e di nascosto per evitare di essere intercettati. Hanno scoperto la base dell’organizzazione criminale e hanno un piano per introdursi in essa e mettere fuori uso tutta la rete comunicativa. Per farlo dovranno peròDalla loro riuscita dipende il futuro dell’umanità: gli uomini saranno liberi o resteranno tutti schiavi senza neppure saperlo?Il gioco, totalmente gratuito,che frequentano la scuola secondaria di secondo grado. In questa sfida i ragazzi devonoquindi in riferimento non solo a competenze tecnologiche ma anche all’identità digitale, alla costruzione di identità sicure, alla riservatezza dei dati, e ad altre tematiche legate al digital. Ognuno deirichiederà traPresumendo che in questo periodo i ragazzi abbiano tempo disponibile, nei 15 giorni successivi al lancio del giocoe, da quel momento, la parte del gioco relativa a quell’episodio sarà accessibile a tutti coloro che vorranno cimentarsi e che lo avranno già fatto negli episodi precedenti. Chiunque può partecipare al gioco, dopo aver formatooccorre ovviamente che ognuno abbia un dispositivo connesso a internet. L’iscrizione al gioco è effettuata da un componente per tutta la squadra.Una squadra potrà iscriversi anche a gioco iniziato, percorrendo gli episodi attivati fino a quel momento.