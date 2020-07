Tre gemelli alla maturità 2020: tutti cento, per due anche la lode

Maturità 2020: tre gemelli, 3 “cento” e 2 lodi

Orale Maturità 2020: lo stupore dopo l’orale

Fonte foto: La Provincia di SondrioTre gemelli, trecento punti, due lodi. Daarriva la storia di successo dei tre gemelli che hanno concluso brillantemente il percorso scolastico raggiungendo il massimo dei voti.hanno conseguito in questi giorni la maturità 2020 al Liceo delle Scienze Umane a Sondrio e sono pronti a proseguire gli studi tra facoltà diEcco cosa hanno raccontato al giornale “”.Quella di quest’anno è una Maturità da ricordare. Dopo l’le comunità scolastiche sono prontamente passate al digitale con la didattica a distanza. Gli esami di Stato, invece, sono stati svolti in presenza ma hanno subito dei cambiamenti: niente prove scritte e un solo. Tra commenti e apprezzamenti, tre gemelli dihanno raccontato la loro maturità a “”. Nati il 29 novembre 2001,hanno frequentato ilaldi Sondrio ottenendo il massimo dei punti:il primo,il secondo e il terzo. Simone ha valutato positivamente la modalità d’esame della maturità 2020 perché “ha permesso di valorizzare le nostre passioni”. Di quale passione parla? Di quella che condivide con Lorenzo per. Dal prossimo anno, infatti, proseguiranno gli studi a Pavia alla facoltà di. Non aver studiato greco al liceo sarà un ostacolo? No, l’hanno studiato da soli, lavorando fianco a fianco nel tempo libero. Giacomo, invece, si sta preparando per ilperché sogna di operare in ospedale nel reparto di neurochirurgia. “Le lettere classiche sono una mia grande passione, nata sui banchi del liceo, dove mi sono innamorato del latino" ha detto Simone. “Con Lorenzo ho coltivato questo amore e insieme abbiamo iniziato a studiare greco da autodidatta. Ne sono convinto: quando c’è passione si supera ogni ostacolo”."Una vera sorpresa per me la lode - riconosce Giacomo - che ha coronato cinque anni di liceo e di impegno.è stato solo più sfortunato". Quest’ultimo, infatti, partendo da 57 crediti scolastici del triennio ha ricevuto dei punti bonus per arrivare al cento., invece, avevano già il massimo dei crediti,, e dopo il 40 nel colloquio sono stati premiati con la lode. Il risultato lo “dedichiamo alla nostra famiglia, in particolare ai nonni, che hanno sempre creduto in noi, incoraggiandoci a seguire le nostre passioni”.