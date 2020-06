Cosa è mancato di più agli studenti nel lockdown? La tua storia nel video che lo racconta

WINDTRE e Skuola.net: insieme annulliamo le distanze

Cosa ti è mancato di più durante il lockdown? Il video-racconto di un momento “storico”

Racconta il tuo lockdown e partecipa al video!

Scuola e università chiuse e la vita degli studenti è cambiata all’improvviso. Per fortuna esiste: le lezioni si sono spostate online, e abbiamo capito quanto fosse importante vedere ogni giorno i compagni e i professori, anche se attraverso uno schermo.abbiamoed è stato possibile continuare a vivere virtualmente le nostre passioni, le nostre amicizie, i nostri amori, in attesa di riabbracciarci.Quanti aperitivi in videochat, quante stories su Instagram e messaggi interminabili per dirsi: “Non vedo l’ora di rivederti!”Insomma, è stato un momento duro, quello del lockdown, ma in qualche modo ci siamo sentiti più vicini nella distanza. Dentro tutti noi, la consapevolezza di aver vissuto insieme. E allora perché non iniziare da ora? Da qui. A dare voce ai vostri suggerimenti sarà insieme a noi, una delle star dei social più amate dagli studenti. Scopri come partecipare!Di una cosa siamo convinti: che. Un pillar fondamentale per, nata per crearee mettere al servizio la propria, ladelle proprie reti, per. E se durante il lockdown abbiamo sentito la mancanza dei nostri compagni, amici, parenti e professori, la tecnologia ha fatto in modo di tenerci vicini anche se temporaneamente distanti. Vi immaginate se fosse successa la stessa cosa vent’anni fa? Oppure? Chi è stato così determinante per connettere gli studenti a quelle realtà fisiche a cui non avevano più accesso, non poteva non sposare il progetto di Skuola.net per unire virtualmente la community degli studenti, anche grazie agli influencer più seguiti, per sottolineare quanto è importante tenersi in contatto senza dimenticare tutto ciò che ci unisce fuori e dentro la rete.A farsi portavoce delle esperienze dei ragazzi sarà, infatti,, lache da anni è vicina alla: i suoi video sono un tuffo nella vita di tutti coloro che quotidianamente sono alle prese con. Per una volta, però, sarà Valeria a fare le veci di una originale “professoressa”, in questo caso di... Storia Contemporanea!E lo farà attraverso un video che partirà, come se fosse una ”Indiana Jones” del mondo contemporaneo, dai “reperti”: raccoglierà, infatti,di tutti gliche vorranno. Come hanno vissuto lo “stop” degli ultimi mesi? E cosa è mancato loro di più della “normalità” che oggi sembra quasi il ricordo di una realtà lontana?In questo momento così particolare, infatti,: siamo infatti i primi (e, speriamo, gli ultimi) ad aver vissuto la scuola ai tempi della quarantena. Con questa iniziativa, però, potremmo scoprire che ciò che ci ha separato, in realtà, ci ha reso più vicini. Perché a volte è quando sentiamo la mancanza di qualcosa, che scopriamo (e riscopriamo) davvero la sua importanza. Avresti mai detto che un giorno avresti avuto nostalgia del suono della campanella o del prof che gira tra i banchi durante il compito in classe? O ancora degli scherzi del compagno di classe più scalmanato?Per fortuna a volte basta unper dimenticare la tristezza e ritrovare il sorriso, magari condividendo il ricordo con un amico che può capirci. E allora,Far parte del video, infatti, è molto semplice: basterà partecipare alla “” proponendo. I migliori contributi saranno selezionati e “recitati” da Valeria durante il video, strutturato proprio attraverso “note vocali” tra amici, con battute e situazioni ironiche volte a “lasciare ai posteri” l’esperienza vissuta dagli studenti al tempo del lockdown. Vuoi essere anche tu protagonista di questo particolare “libro di storia”? Mandaci il tuo “capitolo” e rimani connesso con Skuola.net, Valeria Angione e WINDTRE: molto più vicini, anche se virtualmente, per annullare le distanze!