Quali sono i vantaggi del servizio civile universale per i giovani? Ecco un webinar per scoprirlo

Il Servizio civile universale organizzato mette al centro i giovani, risorsa indispensabile e vitale per il progresso culturale, sociale ed economico del nostro Paese. Non si tratta di un lavoro: è un anno dedicato alla crescita personale e contestualmente alla formazione e alla cittadinanza attiva.

Tra i suoi obiettivi principali c'è la promozione dei valori della Repubblica italiana e si concentra in azioni concrete per le comunità e il territorio. Destinato ai giovani tra i 18 e i 28 anni, il Servizio civile universale è una vera e propria occasione per crescere. Che cosa significa? È un'occasione di crescita personale e professionale che permette ai ragazzi di conoscere diverse realtà e sviluppare competenze.

L'iniziativa è nata dal gruppo IES (Imprese, Educazione, Sociale) e capofila della Rete del Servizio Civile Universale con progetti complessivi presenti in tutta Italia. I loro punti di forza? Sono una rete in grado di accompagnare i giovani proponendo loro esperienze che possono poi trasformarsi in un futuro lavoro. I loro programmi, infatti, si muovono su 4 driver: educazione, sociale, ambiente ed economia.

Il Servizio civile universale rappresenta una rilevante opportunità di formazione e di crescita per i giovani, risorsa vitale per la società. Molte delle opere sociali, infatti, hanno visto la luce durante il periodo di servizio civile e molti giovani sono stati assunti nella rete in cui hanno operato. Ma oltre la partecipazione lavorativa nel sociale e l'impegno civico, quali sono i vantaggi dell'esperienza? I volontari avranno la possibilità di un percorso formativo per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro, un corrispettivo mensile, potranno avere una valutazione nei concorsi pubblici e sarà loro riconosciuta l'esperienza ai fini del trattamento previdenziale.