Come tagliarsi i capelli da soli in quarantena

Tagliarsi i capelli da soli: consigli e trucchi per i capelli lunghi

: occorre raccogliere una porzione separando sopra la fronte e aiutandosi con un pettine per ottenere una specie di V capovolta. Per ottenere una frangia dritta e piena occorre far fare un mezzo giro alla ciocca di capelli; così facendo, inoltre, il risultato sarà che i capelli a lato saranno leggermente più lunghi, incorniciando meglio il viso. Come accorciare le lunghezze: il consiglio vale sui capelli medio lunghi e permette di realizzare un bob leggermente scalato in davanti. Come? Legate i capelli in una cosa utilizzando due elastici. Uno per fermare la cosa sulla nuca e l’altro per definire il punto in cui tagliare. Sarà lì che andrà operato un taglio netto. Una volta asciutti, potrete andare a sfoltire le punte per avere un effetto meno netto.

Tagliarsi i capelli da soli: consigli e trucchi per i capelli corti

: per chi ha il taglio corto occorre andare a ritoccare per mantenerlo anche una volta al mese. Quali punti tenere d’occhio? Indubbiamente retro del collo, basette, giro delle orecchie. Per la base del collo basta utilizzare un rasoio manuale avendo cura di cospargere i punti da radere con un gel o un olio barba multifunzione. Attenzione se lo fate soli! Assicuratevi di eliminare solo il superfluo rimanendo larghi con le misure. Come fare un taglio diverso: c’è anche chi vuole provare a cambiare taglio o, comunque, accorciare quello che si ha in testa così che torni ad essere il taglio di partenza. Occorre partire tracciando una linea guida sui lati che indichi la lunghezza definitiva da raggiungere. Tarate la macchinetta su una misura in più rispetto a quella desiderata e sfumate la linea tracciata. Per capire appieno come fare, in questo caso, è meglio vedere direttamente un video tutorial.

