Mangiato troppo durante la quarantena? I consigli per tornare in forma

Tutti noi durante il periodo di lockdown, costretti a casa, abbiamo forse un po' ceduto alla pigrizia. Scorpacciate di divano e netflix e qualche spuntino di troppo potrebbero ora farsi sentire... sul girovita. Abituati ai frenetici ritmi quotidiani, è normale che tutto questo tempo di inattività, chiusi in casa, abbia portato un po' di pesantezza.Sì, ma ora che le misure si sono allentate, è il momento di riprendersi e ritrovare la forma fisica pre-quarantena.sono le principali armi per arrivare al back to school di settembre di nuovo carichi di energia. Ma non serve più aspettare.L'UE, poi, aiuta gli studenti ad avere una alimentazione sana. Per l'anno scolastico 2019-2020 l'Ue ha finanziato con 30 milioni di euro il programma nazionale di distribuzione di alimenti salutari come frutta, verdura e latticini nelle scuole. Con la chiusura delle scuole i regolamenti europei sono stati modificati per far sì che a settembre tutto possa ripartire con regolarità. Guarda il video di Ansa Europa - AgriUE per avere i consigli migliori per ritrovare un regime salutare.