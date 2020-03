Ebook gratis dalle biblioteche contro la noia da quarantena: ecco come trovarli

Media Library On Line: gli ebook diventano gratis per tutti

MLOL per la didattica: la biblioteca scolastica online

Ledovuta all’emergenza sanitaria Covid-19 sono davvero tante. Tra chi mette i suoi servizi accessibili a tutti tramite la campagna del Ministero Solidarietà Digitale , è emerso un progetto davvero bello e utile che vededi qualsiasi parte d’Italia: scopriamone di più.Nelle ultime oretramite la piattaformastanno rendendo disponibili i propri volumi online. Si tratta dellache consente didi tutte le strutture aderenti, che sono. All’interno della piattaforma MLOL è possibile trovare una selezione variegata diA proposito di didattica, non poteva certo mancare una sezione dedicata: MLOL Scuola è la piattaforma di prestito digitale che consente a ogni istituto scolastico di offrire a studenti, insegnanti e genitori l'accesso agli ebook dei maggiori editori italiani e anche a un'edicola internazionale. Con MLOL Scuola, secondo le proprie esigenze e possibilità, certamente molto utile soprattutto in un periodo come questo.Ma come si può accedere a tali servizi? In queste ore moltissime biblioteche stanno mettendo a disposizione degli utenti, mentre se si è interessati all’intero catalogo, è necessario essere iscritti in una delle biblioteche aderenti e completare poi la registrazione sulla piattaforma.