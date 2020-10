Nuovo Dpcm ottobre 2020: dallo sport alla movida, quali misure previste e quando

Nuove procedure per la quarantena: come funzionerà adesso?

Movida e feste: quali sono i cambiamenti?

Sport e attività fisica: limitati dal nuovo dpcm

Obbligo di mascherina e nuovo lockdown?

Siamo in attesa diattesoLe novità potrebbero essere molte, così comeInfatti"La pandemia è ancora in corso" e che "La curva epidemiologica proprio in questi ultimi giorni sta segnando un innalzamento dei contagi".Scopriamo quindi le ultime indiscrezioni su cosa potrebbe contenere il prossimo Dpcm.Sotto il consiglio del Comitato tecnico scientifico,, come riportato da SkyTg24 ma con qualche ritocco. Infatti sembrerebbe che da ottobre in poi, dai 14 attuali. Inoltre potrebbe bastareper risultare guariti e uscire dall'isolamento, anziché dei due consecutivi richiesti ora. Novità anche per tutti coloro che: ovvero gli asintomatici. Sembrerebbe che per tutti coloro che: infatti studi internazionali, sottolineano dal Cts, affermano che. L’ultima novità in questo campo riguarda: da questo ottobre si sta pensando diLe strette più imponentiInfatti l'esecutivo è orientato a imporre un veto sulle. Lo ha confermato il Ministro della Salute Roberto Speranza a Skytg24. Ovviamente: come? Tramite l’introduzione dell'obbligo di, ildalle 21 e laQueste limitazioni non si fermerebbero alle feste,Anche in questo caso a intervenire in merito è stato il Ministro Speranza che ha annunciatoInoltre il Viminale ha chiarito con una circolare i dubbi: è esentato dall'obbligo di indossarla all'aperto, mentre chi svolge. Quale sarebbe la differenza? "Per attività motoria deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva", ha sottolineato ilInfine il Governo intende anche insistere con una campagna di forte sensibilizzazione per. Infatti secondo il Ministro Speranza,"Si abbassa la guardia e ci si toglie la mascherina". Tuttavia, dopo queste nuove restrizioni, la domanda che sorge spontanea è se si sta andando. Tuttavia a chiarire ogni dubbio è stato sempre il Ministro Speranza, che"Non ci sono le condizioni per nessun lockdown nazionale per nessun territorio". Tuttavia il Presidente del Consiglio Conte: "Dobbiamo per questo mantenere altissima la soglia dell'attenzione e continuare a essere rigorosi nei nostri comportamenti. Non possiamo abbassare la guardia e abbandonarci alla tentazione di allentare l'impegno per contrastare il Covid. Dobbiamo continuare a mantenere solida la convinzione che è impossibile tutelare il motore della nostra economia senza prima salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini".