Mascherine obbligatorie all'aperto: quando si devono mettere e quando no

Il Consiglio dei ministri ha approvato conVista infatti la curva dei contagi, ormai in costante aumento da qualche settimana, il Governo ha ritenuto necessario aumentare l’attenzione per evitare il propagarsi del virus: l'obbligo parte da oggi 8 ottobre.precisamente, bisognerà indossare la mascherina? ENoi di Skuola.net abbiamo risposto a queste e altre domande legate alle nuove norme da seguire! Nel frattempo vi informiamo che loIndossare la mascherina è obbligatorioad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamente” da altre persone. Da ciò ne consegue che bisogna tenerla anchein attesa del loro arrivo, in piazza, insommaLe nuove regole stanno a significare che la mascherina va sempre e comunque portata con sé quando si esce.Nel decreto infatti, vengono citati tutti coloro che sonoi bambini che hanno meno di 6 anni, coloro che presentano patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che stanno svolgendo attività sportiva. Per queste tre categorie la regola di indossare il dispositivo di protezione individuale all'aperto non vale.Ma cosa succede se non si indossa la mascherina all’aperto pur non facendo parte delle categorie esonerate? Sono state decise delleInoltre il decreto puntualizza che lese lo ritengono opportuno e con necessario consenso da parte del Governo, ad esempio il Lazio e la Campania già da giorni avevano reso la mascherina obbligatoria all’esterno, ma non potranno emanare norme che siano meno rigide rispetto a quelle vigenti a livello nazionale.Ovviamente l’uso delle mascherine al chiuso è obbligatorio anche se si viaggiaStessa regola se ci si trova in negozi, in ufficio o a bordo di mezzi pubblici e taxi. Se invece in macchina si è accompagnati da conviventi, la mascherina può essere tolta. E nei bar e ristoranti? E’ obbligatoria indossarla all’entrata,e quando ci si alza dal proprio tavola per qualsiasi motivo. Ovviamente va tolta nel momento in cui si consuma la bevanda o il pasto e indossata di nuovo quando si esce.