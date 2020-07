Naya Rivera, chi è la star di Glee scomparsa in California

Tragedia in California: scomparsa Naya Rivera in gita con il figlio

Naya Rivera: chi è l'attrice scomparsa

Fonte: @nayarivera via IGL’attrice e cantante statunitense, conosciuta nella serie televisiva, è scomparsa durante una gita al lago in. Secondo quanto raccontato dal figlio di quattro anni che era in barca con lei, l’attrice non sarebbe mai ritornata dopo un tuffo nelnella. Ecco cosa è successo.Doveva essere una gita solo “per due” come scritto dall’attrice in un post pubblicato sui social lo scorso 7 luglio. Proprio qualche giorno prima, invece, aveva pubblicato un post nel quale rifletteva sull', invitando i suoi fan a valutare ogni minuto. "Non importa l'anno, le circostanze o le lotte quotidiane, essere vivi è una benedizione. Dobbiamo sfruttare al meglio oggi e ogni giorno che abbiamo. Domani non è promesso”. La notizia relativa alla scomparsa è stata data dal dipartimento dello sceriffo della contea ditramite un tweet: “La persona scomparsa nel lago Piru è stata identificata come Naya Rivera, 33 anni, di Los Angeles”. Al momento le uniche informazioni conosciute sull’accaduto sono state date alle autorità da, il figlio dell’attrice, che era in gita in barca con lei. Il G-Wagon di Naya è stato trovato nel parcheggio vicino alla società dalla quale ha noleggiato la barca e, come pubblicato dal portale di notizie, la sua borsa era dentro. Nel frattempo, sul posto sono intervenuti team di subacquei, droni e anche un elicottero, ma di lei non si è trovata nessuna traccia.Conosciuta per il ruolo dinella serie televisiva, Naya Rivera è un’attrice e cantante statunitense classe 87. Ha iniziato la sua carriera con apparizioni in spot pubblicitari perquando ancora era bambina ma il suo primo lavoro significativo è stato il ruolo dinella produzione dinel 1991, quando aveva solo quattro anni. Dopo aver avuto piccole parti in produzioni importanti come Willy, il principe di Bel-Air, Otto sotto un tetto, Live Shot, Baywatch, Un genio in famiglia, House Blend, Even Stevens e Il maestro cambiafaccia, ha recitato in CSI Miami e ha fatto altre comparse. Nel 2009 è stata scelta per interpretare la cheerleader Santana Lopez nella commedia musicale. Nel 2011 è uscito il suo album debutto e nello stesso anno ha vintonella categoria "" per il suo ruolo in Glee. Nel 2015 è nato il figliodal compagno Ryan Dorsey, dal quale si è divorziata l’anno successivo. è stata anche arrestata e rilasciata su cauzione di 1.000 dollari pagata dal suocero, per accuse di violenza domestica nei confronti del marito.