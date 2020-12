Giochi di carte: le regole dei giochi delle feste, dal 7 e mezzo al Mercante in Fiera

Giochi di carte: le regole da ricordare

Saltacavallo: le regole di gioco

Sette e mezzo: le regole di gioco

Mercante in fiera: le regole di gioco

Black Jack: le regole di gioco

Uno: le regole di gioco

31: le regole di gioco

Texas holdem Poker: le regole di gioco

Lesono ormai nel pieno e tutti abbiamo accantonato momentaneamente. Le disposizioni governative per contrastare lanon ci permettono di vivere gli stessi festeggiamenti degli scorsi anni ma ci saranno sicuramente momenti dicon i componenti del proprio nucleo familiare.Ecco dunque le regole da ricordare prima di riprendereQuante vite si hanno a? Come funziona l’asta di? Si possono sommare le cartequando si gioca a? Sono tanti i dubbi che sorgono ogni anno quando ci si mette a giocare a tavola e che sfociano poi in complicate ma divertenti discussioni. Per sopperire a queste simpatiche situazioni abbiamo pensato di proporti unacon tutte leda ricordare quando per affrontare i giochi di carte più in voga durante il periodo natalizio. Pronto per il ripasso?Per giocare aoccorre un mazzo dae il numero dei giocatori può variare. Il valore delle carte è sempre quello indicato su di esse, quindi l’rappresenta la carta più bassa e ilquella più alta. Il mazziere dopo aver mescolato le carte, le distribuisce coperte in senso antiorario. A questo punto incomincia il gioco: l’obiettivo è quello di, e quindi, a seconda dei partecipanti, è possibile prevedere quale sarà la carta più bassa in circolazione. Quella che obbligatoriamente va passata al concorrente che ci affianca, per evitare di perdere, è l’asso. Tuttavia se i partecipanti sono pochi anche il due e il tre potrebbero rappresentare i valori più bassi. Leggi qui tutte le altre regole.A questo gioco possono partecipare da un, tuttavia l’ideale è che intorno al tavolo ci siano. Una di loro terrà ilgiocando praticamente contro tutti gli altri e rischiando di perdere o di vincere il portamonete. Le carte, che vanno, valgono effettivamente la cifra che indicano e tutte le figure, fatta eccezione del re di denari, valgono mezzo punto. In cosa consiste il gioco: l’obiettivo delè quello di ottenere proprio quel punteggio. Ad ogni concorrente verrà distribuita unae quest’ultimo, dopo aver visto il punteggio, dovrà decidere se rischiare tenendola o se chiedere altre carte e sperare di alzare il punteggio. Leggi qui tutte le altre regole.Si gioca con due mazzi identici, ciascuno con il dorso di. Per quanto riguarda i partecipanti, in più persone si gioca meglio è. Dal mazzo sono scelte da tre a sei carte vincitrici a seconda dei partecipanti mentre le carte dell’altro mazzo vengono messe all’asta. Il gioco prende vita quando il mercantealla volta cercando di strappare il prezzo più alto. Appena conclusa l', la somma raccolta con la compravendita delle carte, viene suddivisa per premi, che vengono posizionati fisicamente sopra lescelte in origine, disposte sul tavolo. Leggi qui tutte le altre regole.In questo gioco si possono usare due o più mazzi die partecipano il. Sebbene esistano diverse versioni, vincono i giocatori con il punteggio più alto del banco ma comunque non superiore a 21. Per quanto riguarda lo svolgimento del gioco, si inizia con la prima puntata dei giocatori e con l’assegnazione di unain ogni postazione giocata da parte del banchiere, che procede da sinistra verso destra. Il gioco termina quando. Se si oltrepassa il 21, il banco deve pagare tutte le puntate rimaste sul tavolo e il dealer deve pagare le combinazioni superiori alla propria e ritirare quelle inferiori.Il numero di partecipanti varia, che hanno a disposizione. Tali carte variano per quanto riguarda ile il: dallo 0 al 9 e sono rosse, gialle, verdi e blu. Ci sono anche le carte per, quelle per, il, ile quelle per. Vince la partita chi per primo riesce ad esaurire tutte le carte che ha a disposizione. Ricordiamo che quando si ha l’ultima carta si deve obbligatoriamente esclamare “” e cheIl numero di partecipanti variae si gioca utilizzando uncon i classici quattro semi:. Qual è il valore delle carte? Le carte dal due al sette valgono il valore nominale; il, ile il, invece, valgonoe l’asso. Il gioco consiste nell’eliminare chi ha in mano il punteggio più basso delle tre carte complessive al termine della partita un solo giocatore vincerà. Se gli ultimi due giocatori con una sola vita scoprono di avere lo stesso punteggio perde la vita solo chi ha bussato!Sebbene il limite massimo di partecipanti sia, solitamente il gioco coinvolge. Il mazzo contienee i giocatori ricevono a testa solo due carte: quest’ultime assieme alleformeranno il punto di ogni giocatore. Come sono suddivise le community cards?(le prime tre),(la quarta) e(la quinta). Queste carte sono scoperte dal mazziere durante le varie fasi del gioco. Ricordiamo che un giro di puntate si intende concluso solo quando tutti i giocatori hannooppure. Un giocatore durante il proprio turno può scegliere se bussare o passare, vedere o chiamare, rilanciare o lasciare o foderare. Per quanto riguarda le fasi del gioco, queste sono principalmente sei: inizia il primo giocatore alla sinistra del mazziere e si procede con le puntate obbligatorie, successivamente il mazziere distribuisce due carte coperte a tutti i giocatori, si elimina dal gioco la prima carta del mazzo e si scoprono le tre carte sul tavolo, successivamente il mazziere ne brucia un’altra dal mazzo e scopre una delle carte comuni. Dopo averne bruciata un’altra scopre l’e i giocatori fanno l’ultimo giro di puntate. Infine, l’ultimo giocatore che ha rilanciato o il primo giocatore ad aver puntato mostra le proprie carte e il gioco si conclude con