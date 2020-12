App Store Best 2020: le migliori app dell’anno

App Store Best 2020: le app migliori secondo Apple

App Store Best 2020: le app migliori in Italia

Durante il primo lockdown laha riconfermato il suo ruolo indispensabile nella quotidianità di tutti noi. Per questoha deciso di riconoscere leche si sono rivelate fondamentali per rendere la vita più, piùe piùnel 2020. Nello specifico, le app vincitrici, rientrate nella classifica denominata "", si sono contraddistinte per l’alta qualità, il design creativo, l'usabilità e la tecnologia innovativa, ma anche per il loro, per la loro disponibilità e importanza.Vediamo insieme le migliori app votate da Apple.Il colosso diha finalmente svelato la classifica delleche per le loro caratteristiche tecniche e grafiche hanno conquistato i download all’interno del suo. Per, membro di Apple, quest’anno più che mai la tecnologia è stata essenziale per i nostri momenti di maggiore: ”Questo è stato possibile grazie allo straordinario lavoro di sviluppatori che hanno proposto esperienze utili e innovative nel corso dell’anno. In tutto il mondo abbiamo assistito a un eccezionale impegno da parte di tantissimi sviluppatori, e i vincitori di questo Best of 2020 rappresentano 15 notevoli esempi di questa capacità innovativa. Il loro impatto è stato significativo per molti di noi”. Ma quali sono le app migliori secondo Apple? Vediamo insieme un riepilogo.- App Apple TV dell’Anno: Disney+- App Apple Watch dell’Anno: Endel- App iPad dell’Anno: Zoom- App iPhone dell’Anno: Wakeout! di Andres Canella- App Mac dell’Anno: Fantastical, sviluppata da Flexibits- Gioco Apple Arcade dell’Anno: “Sneaky Sasquatch” di RAC7- Gioco Apple TV dell'Anno: “Dandara Trials of Fear” di Raw Fury- Gioco iPad dell’Anno: “Legends of Runeterra” di Riot Games- Gioco iPhone dell’Anno: “Genshin Impact” di miHoYo- Gioco Mac dell’Anno: “Disco Elysium” di ZA/UMDalla classifica rivelata da Apple sono stati rilevati anche i trend relativi al nostro Paese. L’app gratuita più scaricata su iPhone è statae quella a pagamento è stata, applicativo che consente di avere WhatsApp anche sul proprio Apple Watch. I giochi più scaricati? Il gioco gratuito più scaricato è statoe quello a pagamento.Per quanto riguarda il mondo iPad, l’app gratuita più scaricata è stata, quella a pagamento, invece,. Vediamo insieme tutte le classifiche.1. Tik Tok2. Zoom Cloud Meetings3. Google Meet4. WhatsApp Messenger5. Instagram6. Immuni7. Gmail8. YouTube9. Telegram Messenger10. Google Classroom.1. WatchChat 2: for WhatsApp2. TouchRetouch3. Pulse Oximeter - Heart Rate and Oxygen Monitor App4. Forest - Stay focused5. iTarga Pro - License Plate.1. Among Us2. Brain Out3. Subway Surfers4. Call of Duty: Mobile5. Brain Test: Tricky Puzzles6. Mario Kart Tour7. Homescapes8. Magic Tiles 3: Piano Game9. Gardenscapes10. Brawl Stars1. Plague Inc.2. Minecraft3. Monopoly4. Football Manager 2020 Mobile5. RFS - Real Flight Simulator