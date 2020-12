Regali di Natale 2020: 10 idee originali fai da te ed economiche

Regali di Natale fai da te: 10 idee a costo (quasi) zero



Biscotti in barattolo : questo consiglio vale per chi è bravo a fare dolci, in particolare tante deliziose varianti dei cookies che siamo abituati a vedere nei barattoli di vetro. Potete decorare voi un barattolo che conteneva alimenti - dai versioni maxi di sottaceti a quelle di sughi - oppure comprare a pochi euro barattoli già decorati con temi natalizi o personalizzati da riempire di deliziosi dolci.

Tazza con copertura di lana : regalo da fare ideale per chi sa lavorare a maglia, si può comunque sempre utilizzare un collant di lana in alternativa: tagliate le estremità della calza e con ago e filo fermate da entrambi i lati un filo di elastico. A questo punto fate passare il collant intorno a al filo e cucitelo, infilandoci poi dentro la tazza.

Quadretti con la carta di giornale o di rivista : cosa si può fare con i quotidiani già letti che ci restano in casa? Un bel quadretto da regalare a Natale! Amici e parenti che amano il genere apprezzeranno sicuramente un regalo del genere fatto con le vostre mani. Scegliete una frase o una citazione e, pazientemente, cercate le parole che la compongono - o anche le lettere -. Incollatele al centro di un cartoncino colorato e incorniciatele con una cornice semplice che sia ispirata a chi riceverà il regalo e al suo stile.

Segnalibro fai da te : per l’amico che ama leggere nulla è meglio di un bel segnalibro fatto con le vostre mani. Scegliete un cartoncino e ritagliatelo della dimensione che preferite; a quel punto fate un buco in cima e inserite un nastrino di raso colorato. Se il cartoncino è decorato avrete fatto altrimenti potete sbizzarrirvi e decorarlo come preferite.

Lavoro a maglia con i ferri : se non avete mai provato questo è il Natale giusto per iniziare. Potete iniziare con le cose piccole, tipo un portachiavi, e poi arrivare a fare morbidi calzini, berretti, sciarpe per tutti quanti.

Barattolino di crema per le mani fai da te : di barattolini vuoti ne trovate di ogni dimensione e tipologia sia in rete che nei negozi. Per la crema vi basta cercare la ricetta che abbia come base l’ingrediente preferito della persona a cui la regalerete et voilà!

Rubrica personalizzata : agli amici che hanno bisogno di conservare molti numeri potete regalare una rubrica personalizzata. Vi basterà prendere le meno costose, quelle con le copertine monocromatiche, e rivestirle come meglio credete: dal tessuto agli stickers scelti appositamente, le idee sono moltissime.

Piantine grasse : una bella idea per chi ama le piante può essere quella di regalare una piantina grassa per adornare la camera. Sono economiche e durevoli, perfette per decorare gli ambienti e adatte anche a chi non ha propriamente un pollice verde spiccato.

Giardino in bottiglia : per farlo basta procurarsi un vaso di vetro controllando che la mano entri. Prendete dell’argilla espansa, terriccio universale, ghiaia, carbone di legno, muschio e le piante che volete inserirvi. Create un fondo di argilla, mettete poi carbone e legno; mettete il terriccio e assicuratevi che resti sufficiente spazio alle piante per svilupparsi.

Tisane fai da te: di ricette in rete ne trovate mille per creare delle bustine di tisane perfette per la persona a cui le regalerete. La scatola che le conterrà potrebbe essere riciclata, qualcosa che avete in casa e non usate più, o fatta a mano ad hoc con la scritta tisane per l’inverno.





è alle porte, bisogna cominciare a pensare ai. Nell’anno della pandemia, quello in cui siamo costretti a stare lontani e a volerci bene a distanza, i regali di Natale 2020 fai da te possono fare bene in ogni senso: al portafogli, considerato che sono molte le persone che stanno vivendo situazioni precarie, e all’animo, perché le persone che amiamo possono così sentirci più vicini grazie a doni speciali pensati ad hoc.Vediamo allorache vi permetteranno di far felici le persone che amate.