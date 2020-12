5 libri da leggere durante le feste di Natale

La vita sul nostro pianeta (David Attenborough)

Lo sappiamo tutti che quest'anno le vacanze natalizie non saranno come le altre. Vista la quasi impossibilità di fare altro se non rimanere in casa perché non approfittarne per spostarsi, invece, col pensiero? A seguireA completamento dell'ultimo stupefacente lavoro delche all'età di 94 anni con un documentario su Netflix continua a sensibilizzare milioni di persone in tutto il mondo sul tema ambiente, segue ilche suona molto come testamento di una vita dedicata a combattere battaglie per laÈ il suo lascito alle generazioni attuali e future come ammonimento per evitare l'autodistruzione dell'uomo e delle altre specie viventi. Il suo messaggio più importante è che, il che non è solo realizzabile ma l'unica soluzione possibile.L'a vincere il premio Man Book Prize, ha passato una vita nele proprio da questo luogo parte per dare voce ai suoi personaggi nelle difficoltà quotidiane ed esistenziali. Attraversoaffronta altrettante. I protagonisti sono proprio quelle persone che raramente vengono rappresentate nei media tradizionali e che lottano ogni giorno con la repressione di se stessi in cambio dell'accettazione nella società.Ammettiamolo, chi non ha mai sognato almeno una volta una vita come quella di Alberto Angela? Essere amati da tutti e poter, girando il mondo studiando le culture e le civiltà più importanti della storia per poi divulgarle a noi comuni mortali. Il suo ultimo libro è un'occasione perL'autore romano non ha più bisogno di introduzioni da quando è diventatonegli ultimi anni. Per il periodo natalizio non si è limitato a pubblicare solo una ma ben due opere inedite. Andando contro tutte le tradizioni che vogliono a Natale essere tutti più buoni, ha deciso di far uscire, cheda cui molto spesso si preferisce distogliere lo sguardo.Quella che era iniziata come un gag durante la quarantena tipica del suo personaggio, si è poi trasformata in un vero "libro". Proprio così si chiama l'che ha fatto del paradossale e dell'assurdo il punto di forza in ogni sua creazione. Questa può essere la prima e vera occasione per, il dietro le quinte della sua vita da cittadino qualunque, che non ha praticamente mai mostrato ai suoi fan. Il tutto senza rinunciare, ovviamente, al suo approccio surreale e provocatorio con cui racconta gli avvenimenti narrati.Gianluca Daluiso