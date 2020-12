Giochi da tavolo, le regole dei più famosi per giocare con amici e famiglia

Tombola

Dixit

Risiko

Monopoly

Cluedo

Dama

Scacchi

La tradizione dei giochi di carte o di società a Natale è irrinunciabile in ogni casa. Anche se quest’anno non sarà possibile fare lunghe tavolate con troppe persone a causa delle misure restrittive per il Covid-19, tuttavia la maggior parte deisi presta a coinvolgere anche poche persone, assicurando lo stesso livello di divertimento e di spensieratezza.Accanto ai numerosi giochi con le carte, durante le feste si possono fare tanti altriper svagarsi anche in questo Natale così insolito.Guarda anche:Laè il gioco di Natale per eccellenza che da sempre riesce a coinvolgere adulti e bambini, tutti attenti a chiudere le caselline dei numeri estratti. Questo gioco di origine napoletana presuppone alcuniche possono rappresentaredi diverso valore in base alla consistenza delle serie di numeri che si estraggono.Il primo passo per giocare è quello di nominarea cui sarà affidato il compito di estrarredal sacchetto per poi mostrarli agli altri, mentre li inserisce progressivamente sul. Tutti gli altri giocatori dovranno invece munirsi di, ognuna contenente. Mentre il croupier estrae in modo casuale i numeri,. Lo scopo del gioco è quello di: in questo caso il giocatore dovrà gridare “” vincendo il premio più consistente e mettendo fine al gioco.Leche si possono fare vincendoma che però non interrompono il gioco sono:(se due numeri sono presenti sulla stessa fila),(se tre numeri sono presenti sulla stessa fila),(se quattro numeri sono presenti sulla stessa fila) e(se cinque numeri sono presenti sulla stessa fila). In aggiunta a queste serie classiche, alcuni considerano anche la “” detta anche “” (se si completano due file di numeri nella stessa cartella) e il “” (la seconda cartella completa dopo la tombola vera e propria).è un gioco che si compone die può coinvolgere. Ad ogni giocatore vengono distribuitee a turno ognuno sarà, ovvero colui che in base ad una delle proprie carte (nessuno dovrà mostrare le proprie agli altri) dovrà dire. Dopo aver pronunciato la parola o la frase,e la consegneranno coperta al giocatore narratore che rimescolerà la sua carta con quelle ricevute dagli altri. A questo punto, le carte verranno disposte a faccia in su e i giocatori dovranno identificare la carta iniziale del narratore che ha ispirato la parola o la frase detta all’inizio del turno. Se tutti o nessuno identificano la giusta carta del narratore, quest’ultimo ricevementre gli altri. Viceversa, se un giocatore indovina la carta, sia quest’ultimo che il narratore riceverannomentre gli altri ricevonoper ogni voto che la propria carta ottiene. Il gioco termina quando le carte del mazzo finiscono e vince il giocatore che a quel punto avrà ottenuto più punti.è uno dei giochi di società più popolari e amati di sempre. Lo scopo del gioco è quello diche ogni giocatore si prefiggerà all’inizio,Risiko si compone infatti di, suddivisi in; sui bordi del tabellone sono indicati i numeri degli eserciti necessari per conquistare un determinato territorio., ciascuno con un valore diverso:(con valore pari a 1),(con valore pari a 5 di Fanteria),(con valore pari a 10 di Fanteria o 2 di Cavalleria). All’inizio saranno ammessi solo gli eserciti di fanteria, distribuiti in numero diverso in base ai giocatori che prendono parte al gioco.Le(ognuna contiene un territorio diverso) vengono distribuite fra tutti i giocatori che piazzano subito sul tabellone gli eserciti di fanteria proprio sui territori contenuti nelle carte che sono state loro assegnate.Ogni giocatore dovrà poiche saranno loro distribuite (),dei giocatori saranno dunque scanditi dall’. Per attaccare un avversario si dovranno lanciare imentre contemporaneamente, per difendersi, l'altro giocatore lancerà i: vince lachi con il lancio dei dadi raggiungerà il numero più alto, facendo perdere un’armata all’altro.Nato nel 1936 ilrappresenta uno dei giochi di società classici e intramontabili: si compone die dirispettivamente di. Nella scatola sono presenti anche. Possono prendere parte al giocoUno dei giocatori dovrà svolgerepoiché dovràall’inizio eche potranno essere venduti agli altri durante il gioco. Il numero ottenuto dalstabilisce in quale casella il giocatore deve posizionare la pedina:, come una stazione o una società, allorapagando anche le tariffe stabilite per. Una volta acquistato un lotto, gli altri giocatori che capiteranno sulla stessa casella, saranno tenuti a pagare una. Se invece il lancio dei dadi conduce la pedina sulle, allora il giocatore dovrà pescare una carta dal rispettivo mazzo e dovrà eseguire il comando scritto su ognuna: può trattarsi sia disia di. La casellaindica, mentreI giocatori procedono a turno lungo le caselle. Lo scopo del gioco è dunque quello di raccogliere una grande quantità di soldi, facendo fruttare le società acquistate eadoreranno sicuramente, il gioco di società per eccellenza che trasforma i giocatori in veri e proprialle prese con, cercandoche possano. Possono partecipareIl gioco si compone diraffiguranti sospettati, stanze, indizi e armi.Per prima cosa, un giocatore deve pescare in modo casuale(una con le armi, una con i sospettati e una con le stanze), deponendole in una busta senza farle vedere agli altri. Poiché nessuno conosce quali sono le carte della busta che rappresentano la soluzione del gioco, inizialmente ognuno dovrà procedere escludendo gli oggetti e i luoghi raffigurati sulle carte che possiede.(in alternativa, se si è in pochi e nessuno sceglie questa pedina, sarà il lancio dei dadi o il sorteggio a stabilire chi inizia).I giocatori muoveranno a turno le pedine sul tabellone in base alin(a proprio piacimento) ma non potranno mai muoversi in diagonale o attraversando caselle già occupate da altri.Dopo aver raggiunto una stanza,. Se il giocatore immediatamente alla sua sinistra possiederà almeno una delle carte nominate, sarà obbligato a mostrarla per smentirne l’ipotesi, altrimenti passerà il turno. Procedendo in questo modo, attraverso il susseguirsi di ipotesi, dopo aver raccolto sufficienti indizi ed elementi,(mentre non c’è limite al numero di ipotesi, ciascun giocatore può formulare una sola accusa durante il gioco). A questo punto l’accusatore ha dunque diritto a visionare il contenuto della busta:, altrimenti deve riporre di nuovo le carte nella busta mentre gli altri continuano ad indagare sul delitto.Per giocare asono necessari, ognuno dei quali deve disporre le proprie, sulla(il piano di gioco composto da 32 caselle nere e bianche disposte in otto file da otto). Entrambi i giocatori devonoin modo che tra le due “schiere” avversarie rimangano solo 2 righe vuote.Il giocatore che per scelta o per sorteggio riceve i, inaugura sempre la partita con la. All’inizio è possibile, facendo attenzione a far rimanere ognuna: se la casella diagonale confinante con la propria contiene la pedina dell’avversario, allora si può catturarla. Nel caso in cui nella stessa direzione diagonale sia presente, sempre su una casella confinante, un’altra pedina avversaria,finché non ci saranno altri pezzi da “mangiare” immediatamente confinanti con la propria.Se la pedina raggiunge l’estremità della damiera e non ha più nessun pezzo da catturare in diagonale, l'avversario può catturarla (sempre in diagonale) ponendo il suo pezzo sopra di essa. A questo punto,che per catturare, sempre però sulle caselle nere immediatamente adiacenti o vicine.Prima di iniziare a giocare a, bisogna posizionare la scacchiera in modo che entrambi i giocatori abbiano una casella nera nell’angolo basso a sinistra e una bianca all’angolo basso a destra.Dopo aver scelto o sorteggiato il colore delle proprieposizionare i pezzi sulla scacchiera inserendo da sinistra verso destra e da destra verso sinistra sulla medesima riga gli stessi pezzi: lungo la prima riga, quella più vicina all’estremità della scacchiera, posizionare dall’esterno verso l’interno(dovrà essere inserita nella casella di colore uguale al pezzo) e infine(di conseguenza sarà posizionato sulla casella rimasta che sarà di colore diverso).Dopo aver completato la disposizione della prima riga, posizionare lungo tutta, la schiera diche rappresentanodegli scacchi perché possono spostarsi solo di un passo in avanti.ma non possono scavalcare altri pezzi., procedendo attraverso due caselle orizzontali e una verticale oppure viceversa, attraverso una casella orizzontale e due verticali. I cavalli inoltre possono “saltare” sui pezzi che incontrano ma devono però fermarsi su una casella vuota.a quelle in cui si trovano in partenza.sono considerate le pedine più importanti perché, a differenza delle altre,senza un limite di passi.Il pezzo delinvece si riconosce perché hae rappresentache nel gioco corrisponde al cosiddetto “”. I re non possono essere spostati su una casella adiacente in cui possono essere catturati.. Lo scopo del gioco è quello dipuntando ovviamente a quelli che hanno maggiore peso e che sono più “pericolosi” come la regina, le torri e gli alfieri. I pedoni, anche se si spostano solo in avanti, tuttavia possono mangiare un pezzo avversario solo se si trova in una casella adiacente in diagonale.Dichiarare sotto scacco il re avversario significa circuirlo rendendolo una facile preda. Se il giocatore nel turno non è in grado di proteggerlo con altre pedine, allora si proclama lo, con la conseguente, e si mette fine al gioco.