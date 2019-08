I siti più strani del web da visitare subito

Snap Bubbles

Rosso o blu

Papertoilet

Secret Door

Il sito web più brutto del mondo

Credete di aver visto proprio tutto su internet ? E invece vi sbagliate.. La classifica di questi esempi curiosi dalla rete l’ha elaborata il blog Be creative. Come questo tanti altri fantastici esempi. Curiosate traGuarda anche:Impossibile resistere di fronte alla plastica da imballaggio. Snap Bubbles è il sito perfetto per chi non può fare a meno di scoppiettare le bollicine d’aria.Non appena aprirete la schermata del sito vi chiederete se manca la connessione o qualcosa non è andato a buon fine. In realtà il sito è proprio fatto così: con una schermata rossa o blu. Se speravate di trovare uno spazio pieno di link e foto, avete sbagliato canale.Impossibile non rimanere a vedere cosa succede srotolando fino alla fine la carta igienica di questo sito. Non ve lo sveliamo per farvi provare questi due minuti di inutilità.Sarebbe bello trovare per davvero una porta magica che ti porta in un posto meraviglioso della terra. Peccato che al momento la tecnologia si è fermata a questo e dovrete accontentarvi di catapultarvi virtualmente in un bar Giappone o nel centro di Londra. Dipende cosa sceglie Google View.Chissà se gli autori si saranno impegnati a creare “il sito web più brutto del mondo”.. La schermata brillantinata e le scritte in html sono solo due degli orrendi elementi che troverete.Serena Santoli