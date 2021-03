Lockdown e zona rossa, che cosa potrebbe succedere dopo Pasqua?

Zona rossa fino a Pasqua, e dopo?

Dal 6 aprile 2021 come saranno le misure restrittive?

Quasi tutta Italia è attualmente in, la restante parte è in zona arancione fatta eccezione per la Sardegna, l’unica regione a essere in zona bianca, quella che prevede la le minor restrizioni. Ma cosa potrebbe succedereScopriamolo insieme!Le misure restrittive introdotte a partire da venerdì 12 marzo 2021 , le quali prevedono un trattamento daanche se la regione è in zona gialla, oltre all’aver introdotto unistituendo nei giorni, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca,In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione e per un massimo di. Ma dal 6 aprile cosa dovremo aspettarci? Le misure attualmente in atto si esauriranno a partire proprio dal 6 aprile, data nella quale è prevista l’attuazione di un nuovo decreto: come sarà? Scopriamo le ipotesi più gettonate.Ovviamente, neanche a dirlo, le misure che entreranno in vigore, regione per regione, e dal livello di vaccinazioni effettuate. Come riportato da Money , Giovanni Corrao, professore di Statistica medica all’Università Bicocca,in Lombardia e ha fissato l’arrivo del nuovo picco della cosiddetta terza ondata al 28 marzo. In seguito i nuovi casi di Covid-19 dovrebbero diminuire, non solo in Lombardia, ma in tutte le Regioni inserite in zona rossa. I primi risultati, però, si vedranno soltanto dopo le prime due settimane dall’introduzione delle restrizioni. “Se restiamo in zona rossa, e con l’aiuto della bella stagione - ha chiarito Corrao -, i dati continueranno a scendere. Ma se si proseguirà a passare da un colore all’altro, i contagi riprenderanno a salire come abbiamo già visto da ottobre in poi”. Dunque è evidente che prima di Pasqua la situazione non cambierà poi tanto, complici anche le misure imposte dal nuovo decreto, ma saranno propriodei contagi e quindi a facilitare un