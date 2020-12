Italia zona rossa, quando si decide e cosa potrebbe cambiare

Natale 2020: Italia zona rossa o arancione?

Quando si decide il lockdown di Natale 2020?

Ormai è certo:. Ma quale sarà l’entità di queste ulteriori restrizioni? È ancora tutto da vedere, infatti sembra che i: tuttavia è sempre di lockdown che si sta parlando in queste ore.Scopriamolo.Come ormai avrete letto,che si verificano durante le feste. Ma se il Ministro della Salute Speranza e il Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Franceschini, vorrebbero un, di tutt’altro parere è il Premier Conte, che starebbe spingendo. Sembrerebbero dunque essere solo queste le opzioni sul tavolo, quindi è quasi certo cheMa quando si saprà con certezza?con le modifiche alle misure di sicurezza già in vigore durante dicembre. Infatti stamattina, molti dei quali; infatti il della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha criticato la decisione di procedere in tutti i territori allo stesso modo, come riportato da Fanpage.it , e ha quindi commentato: "Se il Governo deciderà per la zona rossa in tutta Italia a Natale, necessariamente ci adegueremo, però ritengo che sia un'ingiustizia, è ingiusto cambiare le regole in modo ulteriormente restrittivo anche là dove se ne potrebbe fare a meno". Tuttavia, in seguito al vertice con le Regioni,, che dovrà quindi dare il definitivo via libera alle proposte sul tavolo. È dunque atteso in serata il comunicato del Premier Conte con l’annuncio delle nuove restrizioni natalizie.