Nuovo DPCM, cosa si può e non si può fare dal 6 marzo

Le regole del nuovo Dpcm del 6 marzo 2021

Zona gialla: cosa cambia con il nuovo Dpcm?

Zona arancione: nuove regole con il Dpcm 6 marzo

Zona rossa: ecco cosa cambia

Zona bianca: cos’è e quali regole ci sono

Il 5 marzo 2021 decadrà il DPCM attualmente in vigore, l’ultimo tra quelli firmati dall’ex Premier Conte, ma il nuovo decreto , con la firma di Mario, è già stato firmato e presentato ed. Scopriamo quindi le novità del nuovo DPCM, zona per zona.Molte sono le regole che restano in vigore, come il coprifuoco chedi sera in ogni zona e regione, fatta eccezione per la zona bianca, che a breve vedremo. Infatti è proprio l’introduzione di una regione in zona bianca a partire da questa settimana una delle principali novità. Nelle zone rosse, infatti a rimanere aperti saranno solamente i negozi e i servizi essenziali. Confermato anche il, almeno, data molto importante anche in vista dellain zona gialla oltre che nei feriali, come avviene già ora, anche nei festivi e nei. Il 27 marzo 2021 sarà anche la data che sancirà, sempre e solo in zona gialla (e bianca), ma solo su prenotazione e con una capienza massima del 25%. Inoltre, una delle novità di questo nuovo DPCM, del 6 marzo 2021 è quella che introduce la possibilità per i Presidenti delle regioni o province autonome di poter"in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico".La novità più interessante per la zona gialla sono quelle che entreranno in vigore dal 27 marzo 2021: infatti a partire da quella data, nel rispetto del coprifuoco, comunque in vigore dalle 5.00 alle 22.00, e con una. Inoltre, sempre a partire dal 27 marzo 2021 nei musei il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia statocon almeno un giorno di anticipo. Altra buona notizia riguarda il mondo: le scuole, infatti,, mentre le superiori dovranno restare in. Gli altri aspetti della vita in zona gialla restano pressoché del tutto invariati.Incontinuano ad essere in vigore tutte le norme già attive ora, dunque “Èin un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.” Inoltre, ricordiamo che: “lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi”. Oltre questi due punti importanti, non sono presenti ulteriori modifiche in zona arancione.La principale novità riguardante la zona rossa è ladelle: “attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”. Inoltre: “È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. Dunque, salvo per comprovate esigenze, e quindi, anche all’interno dello stesso comune di residenza. Infine novità anche nelle: “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”.La vera novità di questo periodo è il passaggio della Regione Sardegna da zona gialla a zona bianca, la prima riuscita nell’impresa di entrare nella fascia di rischio più bassa. Come è possibile leggere sul sito della regione , non poche sono, come lo, provvedimento preso insieme alla, permettendo loro la chiusura alle ore. Inoltre, sempre sul sito della regione Sardegna è possibile leggere le: “Valutata la situazione epidemiologica, potranno riaprire: palestre, scuole di danza (senza contatto), centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica e musei e luoghi della cultura anche nei giorni festivi”.