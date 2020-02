Coronavirus: le 10 regole del Ministero della salute

1. Lavati spesso le mani

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

8. I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo Coronavirus

10. Contatta il numero 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Considerato il numero crescente di casi affetti da Coronavirus nel nostro Paese nelle ultime ore, per cercare di contenere l’infezione, ilha diffuso su tutti i propri canali ufficialiGuarda anche:L’igiene personale è sempre al primo posto, soprattutto per le parti del corpo, come le mani, a stretto contatto con le più diverse superfici, cose, cibo e persone.Lavarsi spesso le mani con sapone o igienizzante è quindi altamente raccomandato.Poiché l’infezione da Coronavirus si trasmette attraverso le vie aeree e si manifesta come una forma sconosciuta di polmonite, per precauzione è opportuno tenersi lontano da soggetti affetti da sintomatologie gravi relative proprio alle vie respiratorie.Lavare le mani è fondamentale ma non basta, soprattutto se durante il giorno si è fuori da casa e si hanno poche possibilità di farlo. Per questo, è consigliato non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca per evitare l’introduzione del virus attraverso questi canali.Le buone regole dell’igiene prevedono anche questo, ovvero di coprirsi se si starnutisce o si tossisce, per preservare le altre persone intorno dal contagio. Le goccioline all'interno di starnuti e tosse infatti sono state identificate come vettori dell’infezione.Di fronte ad una sintomatologia sospetta, nessuno può e deve improvvisarsi mai medico proprio per non rischiare di aggravare la propria situazione. Mai assumere farmaci pesanti dunque, come antivirali e antibiotici, di propria iniziativa.Dopo l’igiene personale è importante curare anche l’igiene delle superfici con cui si è a contatto per eliminare tutti i batteri e le possibili infezioni da Coronavirus.La mascherina è certamente un buon modo per preservare la diffusione ma tuttavia è bene usarla solo se si è di fronte a un reale rischio di contagio. Creare allarmismi inutili peggiorerebbe solo la situazione propria e collettiva.Buone notizie per coloro che sono soliti ricevere pacchi dalla Cina. A quanto pare, in questo caso il rischio contagio è nullo in quanto il virus non è in grado di sopravvivere per tutto il periodo necessario alla spedizione e alla ricezione della merce.Coloro che possiedono un animale domestico possono tirare un respiro di sollievo perché a quanto pare i nostri amici a quattro zampe non rappresentano una minaccia per il contagio.Se si sentono sintomi sospetti (febbre alta, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) e si è di ritorno da un viaggio in Cina, l'epicentro del nuovo Coronavirus, è importante chiamare il numero verde 1500. Si tratta di un numero gratuito di pubblica utilità, attivato dallo stesso Ministero della Salute al fine di prestare assistenza, 24 ore su 24, a tutte queste persone.