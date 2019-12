I migliori libri da regalare a Natale 2019

10. La vita bugiarda degli adulti, Elena Ferrante

Le feste si avvicinano e come ogni anno ci si riduce all’ultimo per acquistare i pacchetti da scartare sotto l’albero. Se non sai cosa regalare a Natale, ecco una lista di 10 libri di ogni genere che potrebbero essere azzeccati per la tua famiglia o i tuoi amici. Scegli quello che ti ispira di più e… buono shopping natalizio!Ambientato a Napoli tra il 1991 e il 1995, il nuovo romanzo di Elena Ferrante è già un bestseller.Potrebbe essere il regalo perfetto per chi già ha apprezzato gli altri romanzi dell’autrice come ad esempio “L’amica geniale” che ha ispirato la serie andata in onda quest’anno su Rai 1. Romanzo di formazione di una giovane ragazza che non sa chi vuole diventare.Ambientato nel XVII secolo, il romanzo ha ispirato la serie in uscita su Netflix a Gennaio. Un fantasy che racconta la storia di una ragazza accusata di stregoneria in fuga da casa. Consigliato per chi ama il genere e per gli appassionati di serie tv.Se in famiglia sono presenti divoratori accaniti di fumetti, questo potrebbe essere il regalo azzeccato per loro. 80 pagine di coinvolgente narrazione animata in un contesto surreale dove le persone vengono improvvisamente attirate verso la volta celeste e il mondo viene letteralmente capovolto.Chi non ha mai sentito parlare del caso Snowden? Il libro attesissimo dell’ex collaboratore della Cia comincia così: «Mi chiamo Edward Joseph Snowden. Un tempo lavoravo per il governo, ora lavoro per le persone. Mi ci sono voluti quasi trent’anni per capire che c’era una differenza tra le due cose e, quando è successo, ho iniziato ad avere qualche problema sul lavoro. E così adesso passo il tempo cercando di proteggere la gente dalla persona che ero una volta – una spia della CIA e della National Security Agency. Se state leggendo questo libro è perché ho fatto qualcosa di molto pericoloso, per uno nella mia posizione: ho deciso di dire la verità.»I due creatori della pagina Facebook "Se i social network fossero sempre esistiti" si sono davvero superati. Questo libro studiato nei minimi dettagli trova un modo alternativo per raccontare le storie dei grandi personaggi che hanno fatto la storia. Infatti invece di parlare solo dei risultati delle loro carriere, gli autori raccontano di come questi “big” siano usciti vincitori dalla loro infinita sfiga.Ultimo giallo dello scrittore, il libro affronta la storia di un ragazzo di colore accusato di aver ucciso il suo avvocato. Il giovane dopo aver trascorso ben 22 anni in carcere decide di rivolgersi alla Guardian Ministries, una fondazione no profit che si occupa di dimostrare l’innocenza dei suoi clienti salvandoli dalla pena di morte. Se ami legal-thriller, potrebbe essere il libro giusto per te.Nuovo romanzo di Andrè Aciman dopo il successo (anche cinematografico) di “Chiamami col tuo nome” i protagonisti ritornano 20 anni dopo le vicende del primo libro. Che fine avranno fatto Elio e Oliver?Ultima uscita dell’autore di “Colpa delle stelle”, Il libro Let It Snow ha ispirato l’omonimo film disponibile su Netflix. Il romanzo racconta le vite degli adolescenti della piccola cittadina Gracetown che bloccati sotto una tempesta di neve sono costretti a fare i conti con i loro sentimenti. Perfetto per chi ama le commedie romantiche con un pizzico di Natale in sottofondo.Il saggio di Baricco si pone come una mappa della rivoluzione tecnologica e digitale dell’ultimo secolo. Questi cambiamenti così veloci e drastici sono per l’autore il risultato di un obiettivo ben preciso, ovvero la fuga dagli schemi e dagli orrori del Novecento. Il libro giusto per gli appassionati di storia e tecnologia.Hai un viaggio in programma con qualcuno ma devi ancora organizzare tutto? La soluzione giusta potrebbe essere acquistare una guida della città in questione e partire a progettare i vostri itinerari da lì.