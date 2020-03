Promessi Sposi, il capitolo 31 per riflettere sul coronavirus

Il Coronavirus cambia anche il programma scolastico di italiano

Capitolo 31 dei Promessi Sposi: il contagio

Il coronavirus ha portato allada giorni, così studenti e professori si stanno organizzando per portare avantianche se non possono entrare fisicamente in classe. La cosa sorprendente è che l'emergenza ha spinto gli istituti a organizzarsi a tempo di record con forme di insegnamento a distanza. Ma l'emergenza sanitaria ha avuto anche un altro effetto: ha inciso profondamente sui programmi scolastici e su alcuni punti fermi della didattica.Come nel caso de "I Promessi Sposi". In che modo? Scopriamolo insieme.I docenti stanno facendo del loro meglio perconfinati a casa ormai da giorni. Impossibile ovviamente evitare del tutto di parlare di, delche sta paralizzando il Paese e dei contagi che si susseguono. E quindi moltissimi insegnanti di letteratura italiana hanno deciso di, mettendo mano al proprio programma, in particolareche finora era stato spesso trascurato. Stiamo parlando del, il cui riassunto sul portale Skuola.net nelle ultime ore ha subito un, indice del fatto che gli studenti siano stati indirizzati proprio verso. Come mai?spesso non viene analizzato a fondo, tuttavia leggendolo in questi giorni. Il capitolo in questione tratta infatti dellaavvenuta nel 1630, di come all’inizio l’intera comunità sia stataad accettare la natura infettiva e pericolosa del contagio, attribuendo in un primo momento le vittime alladell’anno precedente, e in seguito a delleidentificate come, spinte da motivi politici ed economici a diffondere il morbo all’interno della popolazione milanese. Solo in un secondo momento si riuscì a: questi passaggi ti ricordano forse qualcosa?