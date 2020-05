Festa della mamma 2020, i regali originali da fare last minute

Cosa regalare per la Festa della Mamma? Ecco alcune idee regalo

Con l’arrivo della bella stagione, ecco che sta arrivando anche. Una giornata speciale che potete dedicare a vostra madre, magari preparando voi la colazione, e perché no, aggiungendo magari anche unper. Ma cosa regalare alla propria mamma? Ecco alcune idee originali e carine, tutte rigorosamente acquistabili online.Fare bei regali, soprattutto quando si tratta dei propri genitori: trovare l’idea perfetta è molto. Proprio per questo noi di Skuola.net abbiamo pensato di prestarvi alcune idee per deida poter acquistare alla propria mamma e da regalarle il giorno della sua festa, che si sta avvicinando sempre più.Un grande classico che nessuna mamma potrebbe mai rifiutare: stiamo parlando di. Da, c’è solo l’imbarazzo della scelta. In più, e online potrete trovare siti diche possono farvi avere il vostro acquisto a domicilio in tempi brevi. Se non sapete come orientarvi, vi segnaliamo la linea diproprio dedicata alla festa della mamma che ha pensato a benda regalare in questa occasione: il primo è un cuore tridimensionale con una piccola incisione sul lato del cuore reca le parole “Love you mum”, poi un altro ciondolo formato da un cuoricino decorato dalle incisioni “Thanks for being my mum”, il terzo è un altro cuoricino che reca l’incisione “Mum of the year” e l'ultimo è un cuoricino elaborato con la scritta in maiuscolo "MUM" decorata da cuoricini di diamanti. Certo, se vi siete ridotti proprio all'ultimo, è probabile che non riusciate a farlo arrivare per domenica, ma che ne pensate di stampare una foto del regalo con un bel bigliettino, in attesa che arrivi?Stesso metodo per un regalo più simbolico che sicuramente non passerà inosservato:. Infatti anche quest’anno AIRC, ovvero l’, ha avviato la sua annuale campagna diper finanziare la ricerca offrendo come “pensiero” per la donazione ricevuta, che è molto più di un semplice fiore:che, dal 1984 ad oggi, contribuisce a migliorare la qualità di vita delle donne grazie ai risultati raggiunti nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura del cancro. Le azale di AIRC quest’anno sono acquistabili anche su amazon Se proprio non avete idea di cosa potrebbe piacere alla vostra mamma,, o su un qualsiasi altro sito possa offrire questo servizio: dalle. Un bel buono regalo potrebbe salvare la vostra la giornata e rendere vostra mamma molto contenta: in fondoE poi non avreste problemi con le spedizioni: tutto subito!Se vostra mamma è una lettrice accanita, allora, se ancora non lo possiede,. Potrà avere, senza occupare altro spazio su librerie o mensole. I modelli presenti sul mercato. Se invece ha già un dispositivo del genere,, che essa sia digitale o anche cartacea.Se invece vostra mamma è unaallora tra le idee regalo più originali. Ce ne sono anche qui di tutti i tipi e con qualsiasi tipo di funzione. Possonoe persino dei messaggi ricevuti. Praticamente unper ogni sportivo del ventunesimo secolo.Infine, per le mamme più, perché non andare sul classico comprando una? Si possono scegliere i preferiti della mamma, oppure optare per delle confezioni appositamente realizzate per la festa della mamma. Le più belle in questo caso sono quelle dei Baci Perugina , che propriocon una nuova confezione tutta rosa. Potete anche puntare sul delivery di pasticcerie che possono portarvi a domicilio dolcetti e pasticcini a volontà, anche a tema, se siete arrivati proprio all'ultimo momento.