I regali di Natale last minute furbissimi e a costo zero (o quasi)

Ormai ci siamo.sta arrivando ed iche sono stati fatti, sono stati fatti. È giunto il momento di tuffarsi a capofitto nell’, ma se ancora non avete pensato a cosa regalare alle persone che vi stanno più a cuore perché i vostri numerosi impegni (e spesso anche la vostra pigrizia) non vi hanno consentito di ultimare gli acquisti, ecco qualche consiglio per togliervi dai guai.Quando si tratta di pensare a cosa regalare alla, sappiate che puntare sul, su qualcosa di pensato davvero, vi porta a fare centro nella maniera più assoluta. Ecco perché, in questo caso, potrebbe essere una buona idea quella di regalarle un bell’con le vostro foto insieme, da quando eravate piccoli ad ora. Realizzatelo voi stessi, in fondo vi basterà stampare qualche foto, incollarla su deie rilegare tutto con uno spago. Infine, accanto alle vostro foto, scrivete qualcheo qualcheda dedicarle, il risultato è garantito. Se l’idea delle foto non vi piace o non avete tempo per realizzarla, puntate suifai da te.Si tratta di uncreato da voi dove, anziché inserire il valore del denaro, scrivete le attività da fare insieme. Insomma, delda spendere in comode rate mensili! Pensate: lei vorrà andare a farecon voi? Tack, le basterà staccare il suo assegno con su scritto “shopping insieme” e consegnarvelo! E questo vale anche per leo per una. Insomma, sarete voi a scegliere cosa fare insieme, e lei a decidere quando.Per quanto riguarda iled isi va un po’ più sul difficile. Infatti, creare qualcosa con ila qualcuno di sesso maschile richiede un po’ più di esperienza e di abilità. Se avete familiarità con il cucito, anche con quello base, potete pensare di realizzare dei simpaticicon dei ritagli di stoffa colorata, oppure deicon il fimo. Se però avete difficoltà a realizzare tutto ciò, sappiate che, almeno per quanto riguarda il papà, una bellapiena di sentimento basterà per mandarlo in brodo di giuggiole. Invece, per quanto riguarda vostro, ricordate che il web offre tantissime soluzioni last minute. Se volete andare sul sicuro, una bella cover per smartphone è il regalo giusto!Se invece, non sapete cosa regalare a vostra, vi basterà acquistare tantecolorate insieme a degli elastici trasparenti a prezzi davvero accessibili. A questo punto, anche tutti quei maschietti che hanno familiarità con i gioielli quanto un bradipo ce l’ha con lo sport, potranno divertirsi a realizzare simpaticida regalare alla propria sorella. In fondo, basterà inserire una perlina dietro l’altra nell’elastico, poi chiudere quest’ultimo con un bel nodo e il gioco è fatto. Se la vostra manualità non vi assiste, potete sempre ripiegare con un coupon per una manicure o un kit di smalti per unghie (fatevi consigliare da un esperto sul colore!): prezzo basso ma regalo sempre apprezzato.E qui potete sbizzarrirvi. La possibilità tuttavia di passare per "tirchi" potrebbe essere dietro l'angolo, quindi bisogna sapere presentare molto bene il regalo last minute fai da te. Confondete il vostro partner con la quantità! A tutti piace ricevere tanti regali in una volta sola, no?E allora procuratevi un bel scatolone, rivestitelo con carta colorata, e inserite dentro tante piccole cose fatte a mano: la vostra foto con una bella cornice, un quaderno (rigido) con i testi delle vostre canzoni preferite da dedicare al vostro amato/a, relativa chiavetta con playlist; create un video con le vostre foto più belle che ripercorra la vostra storia, cucinate dei cioccolatini o dei biscotti, riprendete le perline e costruite un braccialetto, riciclate l'idea del blocchetto per gli assegni fai da te già usato per mamma... e mettete tutto dentro. Insomma, riempite più che potete questa scatola e donatela al vostro innamorato/a.Avete qualche soldo da parte? Potete aggiungere piccole cose molto carine che faranno piacere, come cover personalizzate per lo smartphone, ad esempio, oppure fiori o biglietti per un film da vedere insieme o per una mostra.Serena Rosticci