Festa della mamma: lavoretti e frasi da dedicarle

La festa della mamma è una ricorrenza festosa diffusa in tutto il mondo. Per celebrare la propria mamma facendole dei bei regalini ci sono diverse idee. Si passa da poesie per la festa della mamma, magari scritte su fantasiosi biglietti festa della mamma , a dolci e torta festa della mamma.

La storia vuole che la prima Giornata nazionale italiana della Madre e del Fanciullo sia stata celebrata nel 1933. E per l'occasione furono premiate le madri più prolifiche d'Italia. Ma perché la data festa della mamma è sempre la seconda domenica di maggio? La tradizione è nata a metà degli anni cinquanta per due diverse occasioni, una legata a motivi di promozione commerciale e l'altra invece a motivi religiosi. Ecco quindi, per la festa della mamma, i lavoretti e frasi per dirle I Love You

Quando è la festa della mamma

Non esiste una data universale per la. In Italia si festeggia la seconda domenica di maggio. Per esempio a San Marino la ricorrenza cade il 15 marzo. In Polonia 26 maggio, in Slovenia invece l'evento è festeggiato il 25 marzo e in Albania l'8 marzo.

Data festa della mamma 2019

E' il, questa la data della ricorrenza per quest' anno. Come abbiamo già detto non esiste un giorno fisso per la. Tuttavia è una bellissima ricorrenza per mettere in risalto le mille qualità della super mamma.

Frasi e dediche per biglietti festa della mamma

Ci sono tantissimeda spedire alla donna più importante della vita. Già, ma quale scegliere? Ecco 10 frasi dolcissime e, soprattutto, d'autore



- "Esistono mamme che baciano e mamme che sgridano, ma si tratta comunque di amore, e la maggior parte delle mamme bacia e sgrida contemporaneamente".

Napoleone Bonaparte

- "La mamma ed io avevamo i nostri miti, i nostri linguaggi segreti, i nostri scherzi rituali…. In pubblico avevamo le nostre intese: bastava un’occhiata!"

Pearl S.Buck

"L’avvenire di un bambino è l’opera di sua madre".

Edmond Haraucourt

"Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l’eroismo dell’amore materno".



Edwin H. Chapin

"Come un aquilone senza corda e una farfalla senza ali, mia madre mi ha insegnato a volare con i sogni".

William H. McMurry III

"Il miracolo della vita è alimentato da una donna che ci ha dato amore e sacrificio…la mamma".

Joel Barquez

"Una buona madre vale cento maestri".

Victor Hugo

"Sempre una madre aspetta il ritorno di suo figlio sia se questi se n’è andato in un paese vicino o in uno molto lontano".

William Shakespeare

"Non scorderò mai mia madre, perché fù lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me".

Joseph Roth

"E già era venuta mia madre, a cui l’amore dava le forze di seguirmi per terra e per mare".

Charles Dickens

Regali e lavoretti festa della mamma

E per finire ecco isfiziosi e ideali per la festa della mamma? Ecco 5 idee perfette per



5. Bracciale colorato

È possibile acquistare bracciali in legno al vostro negozio di artigianato e sono molto economici, oppure puoi ordinarli in falegnameria. Altrimenti, puoi prenderne di altri di colore neutro e poi personalizzarli. È possibile creare bellissimi disegni con nastro adesivo e un po' di vernice. Si tratta di un bellissimo lavoretto festa della mamma e in più è davvero facile da fare.

Scopri come farlo >>

4. Cornice decorata con la vostra foto preferita

Si può fare questa cornice davvero colorata e bella con pochissima fatica. Hai solo bisogno di prendere una cornice, che potete trovare in qualsiasi negozio di fai-da-te o casalinghi, rivestirla con carta velina colorata o pitturarla e quindi aggiungere elementi in rilievo, come ad esempio le rose di tessuto al lato. Si tratta di un regalo festa della mamma davvero carino a fare alla tua mamma o nonna, e sarà assolutamente adorato se inserirete la vostra foto preferita insieme.

3. Collana di stoffa

Una collana con una stoffa particolare che puoi creare direttamente tu con le tue mani. Questa bella collana in realtà era una t-shirt. Le mamme amano le collane, qualunque sia il loro stile, e questa è talmente facile da fare che proprio non ci crederai. Hai bisogno di una vecchia t-shirt in qualsiasi ti piace, o puoi usare più magliette e fare una collana multicolore. Le palline sono un tocco di eleganza in più. Questoper le mamme più giovani o semplicemente per quelle che amano la moda e adorano essere originali.

2. Portachiavi

Anche questo oggettino è utilissimo, specie quando chiavi di casa e della macchina sono diverse. Scarti di tessuto, bottoni e anello metallico portachiavi che puoi acquistare in qualsiasi negozio di artigianato - o mercatino - vi permetterà di creare questi porta chiavi adorabili che ogni mamma amerà sicuramente. Dovresti essere capace a cucire, ma puoi anche provare a utilizzare colla per tessuti. Sono lavoretti festa della mamma perfetti da personalizzare in modo da poter aggiungere i colori preferiti, le sue iniziali o qualsiasi altra cosa che si desidera. Inoltre, sono davvero poco costosi.

Segui le istruzioni per realizzarli >>

1. Torta al cioccolato e panna

Il dolce fa sempre la sua bella figura. Scegli i suoi gusti e cimentati ai fornelli. Una idea regalo perfetta è una torta dolce come la tua mamma e morbida come le sue carezze. Per farla non ci vuole moltissimo tempo, ci sono ricette facili e non particolarmente costose in termini di ingredienti. Festeggiare con lei con una fetta di torta e una frase festa della mamma in un biglietto pieno d'amore renderà la giornata più tenera che mai!

E per concludere,

Serena Santoli