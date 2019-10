Halloween 2019, 7 modi di festeggiarlo secondo la tradizione

Conoscere le origini di Halloween

Halloween è sempre più vicino: ormaialla festa più spaventosa dell’anno. Decidere cosa fare la notte delè sempre complicato, soprattutto perché si cerca di non scadere nel, ma comunque di fare qualcosa dia tema. E quindi ecco che noi di Skuola.net con l’ausilio di, abbiamo stilato alcuniper vivere la festa disecondo la più pura tradizione anglosassone: pronti a fare un tuffo nel passato?Halloween immerge le proprie radici nelle antiche tradizioni celtiche di Irlanda e Regno Unito, nelle feste pagane di fine ottobre che celebravano i defunti e le loro anime che, secondo le leggende, camminavano tra i vivi proprio in questo periodo dell’anno. La Chiesa ha accolto questa eredità istituendo la festa di Ognissanti, il 1 novembre, mentre a livello popolare le antiche tradizioni si sono trasformate in un’occasione per fare festa, tra maschere, zucche e film dell’orrore: quasi tutte usanze che arrivano direttamente da oltreoceano e dalle comunità irlandesi e inglesi emigrate negli Stati Uniti e che oggi sono tornate nel vecchio continente trasformando Halloween nella seconda festa più celebrata al mondo dopo Natale.Ottobre è periodo di, quegli ortaggi enorme, rotondi e arancioni, come le foglie che cadono in autunno. E proprio le zucche sono parte delledella notte di Halloween. Sono legate al 31 ottobre tramite la leggenda di, l’uomo che sfidò il diavolo e che per questo fu costretto a vagare in eterno accompagnato da un. Quindi anche se la tradizione parlava di rapa, quando poi gli anglosassoni sono approdati in America, visto che il suolo americano era, ed è pieno di, gli inglesi e gli irlandesi dovettero sostituire la radice in questione proprio con le tipiche. Ma come si intaglia una zucca? Come primo step consigliamo dida poi successivamente provare a seguire e quindi intagliare sull’ortaggio vero e proprio. Tuttavia consigliamo la supervisione di adulti durante questo procedimento, poichéLa festa dei morti deve essere senza dubbio accompagnata dalle: quindi via libera a pipistrelli, ragni e ragnatele. Esistono mille modi per poter decorare casa o semplicemente alcune stanze. Si possono usare le, come suggerito sopra, oppure si possono creare dei festoni ritagliando con dei cartoncini colorati le forme di. Oppure potete prendere vecchieusate da trasformare in fantasmi per simulare una casa. Il nostro consiglio è quello di ricreare un ambienteanche grazie al sapiente utilizzo di, spegnendo tutte le luci troppo forti.: sono questi i veri protagonisti di questa festa. Tra ricettari e video tutorial si possono trovare tantissime idee per poter arricchire i banchetti dicon mille ricette spaventose.: le idee sono migliaia, scegliete la più adatta a voi e alla vostrae divertitevi a cimentarvi nella creazione di dolcetti spaventosi.Secondo la tradizione, indossare un costume o una maschera in occasione di Halloween e di Ognissanti aiuta ad allontanare fantasmi e spiriti maligni che tornano sulla terra a fine ottobre. Ci si puòda ciò che si vuole: basta un po’ di pazienza per creare il costume adatto e tanta. Maghi, streghe, zombie, vampiri e spaventapasseri;I costumi si possono comprare già assemblati oppure: anche con un semplice lenzuolo sembrerete dei. Inoltre la parte migliore sarà anche quella di riempirsi di trucco la faccia, tra sangue, ferite finte e macchie simulanti lividi e bruciature;Dopo aver selezionato il vestito adatto, l’accessorio vincente da abbinare al travestimento perfetto è senza dubbio un, magari decorato per l’occasione, con cui poter raccogliere il ricco bottino che la formula ‘’ porterà con sé. Basterà anche solo una busta di carta o di plastica da decorare con. Il passo successivo sarà quello di passare di casa in casa per chiedere “”, aspettare la risposta, che si spera possa essere solo positiva.Questa usanza, anche se nata nel Ventesimo secolo negli Stati Uniti, ha radici antichissime, che si rifanno al Medioevo quando, in occasione di Ognissanti, poveri e mendicanti andavano di casa in casa alla ricerca di un po’ di cibo e, in cambio, offrivano preghiere.E dopo essere andati di porta in porta e quindi aver fatto scorta di dolciumi, la cosa migliore è quella di tornare a casa con gli amici. Che esso parli di vampiri, fantasmi o zombie, l’importante è che sia pauroso al punto giusto, senza però farvi. Immancabili i popcorn e le caramelle di Halloween, primi fra tutti i candy corn tipici della tradizione anglosassone.